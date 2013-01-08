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Bilim / Teknoloji

Sony, su geçirmez telefonunu tanıttı

Birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandıran cihaz özellikle suya telefonlarını düşürmekten korkanlar için tasarlandı

08 Ocak 2013 18:00

Teknoloji devi Sony, su geçirmez yeni akıllı telefonu Xperia Z'yi duyurdu.

Birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandıran cihaz özellikle suya telefonlarını düşürmekten korkanlar için tasarlandı.

Sony'den yapılan açıklamaya göre cihaz tuvalete bile düşse çalışmaya devam ediyor. Sony'e göre her 10 kişiden 1'i ceplerini tuvalete düşürüyor ve bu gerçekten de önemli bir sorun.

5 inç'lik ekranıyla dikkat çeken cihazın ekran çözünürlüğü 1080px'yi buluyor. Snapdragon S4 Pro dört çekirdek işlemciden güç alan cihazın 13 megapiksel dahili kamerası bulunuyor.

4G ağ teknolojilerini de destekleyen cihazda yakın alan iletişimi olarak da bilinen NFC teknolojisi destekleniyor. Böylece cihazlar arasında hızlıca veri alışverişi mümkün oluyor. Xperia Z, Android işletim sistemi altında çalışıyor.


İlk değil


Elbette Sony Xperia Z su geçirmez tasarıma sahip ilk telefon değil. Panasonic 2012 yılı başlarında su geçirmez özelliğe sahip Panasonic Eluga model telefonunu satışa sunmuştu.

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