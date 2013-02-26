Sony su geçirmeyen tablet üretti

Sony, altı ay önce piyasaya sunduğu Xperia Tablet S’in ardından, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2013’te yeni, su geçirmeyen, 6.9 mm kalınlığında ve 490 gram ağırlığındaki android tabletini tanıttı.

Xperia Tablet Z, 10.1 inç (25.6 cm) ekran genişliğindeki en ince tablet bilgisayar olma özelliğine sahip.

Tablet bilgisayarın öne çıkan bir diğer özelliği, Sony’nin Xperia Z akıllı telefonu gibi su geçirmemesi. Sony, Xperia Z’nin bir metre derinlikte 30 saniye dayanabilecek özellikte olduğunu belirtti.



Bellek 64 GB'a kadar çıkıyor



16 ve 32 dahili bellek seçenekleriyle sunulacak olan Xperia Tablet Z, bu modelleri için sırasıyla 500 ve 600 dolardan satılacak. MicroSD kart girişiyle, cihazın hafızası 64 GB’a kadar yükseltilebilecek.

Xperia Tablet Z, arka panelinde 8, ön panelinde 2.2 megapiksel kamera bulunduruyor. Ön taraftaki kamera 1080p, arkadaki ise 720p video çekim yapabiliyor. NFC (Yakın Alan İletişimi) cihazda bulunan bir diğer teknoloji.

Tablet Z, bir önceki modelinde olduğu gibi IR Blaster kızılötesi kumanda özelliğiyle televizyonlar, Blu-ray ve DVD oynatıcılar ve ev tiyatro sistemşeri için evrensel kumanda olarak kullanılabilecek.

(ntvmsnbc)