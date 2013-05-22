Sony satış beklentilerini aşağı çekti

Japon elektronik devi Sony, 2014-15 döneminde kamera ve akıllı telefon satışlarına yönelik hedefini 1.5 trilyon Yen’den, 1.3 trilyon Yen’e çekti.

Şirket, Mart 2015’te sona erecek mali döneme kadar elde edilmesi beklenen geliri 12.7 milyar dolar olarak belirlenirken, hedeflenen önceki satış geliri, 1.46 milyar dolardı. Sony, aynı zamanda 2014 mali yılı sonunda akıllı telefon ve tabletlerden elde etmeyi planladığı satış gelirini de 1.8 trilyon Yen’den (1.75 milyar dolar) 1.5 trilyon Yen’e (12.7 milyar dolar) indirdi.

Xperia serisi ile akıllı telefon piyasasında giderek güçlenen Sony, Mart 2013’ün sonuna kadar satışlarında yüzde 25’lik artışla 42 milyona ulaşmayı hedefliyordu.

Çin’in Huawei ve ZTE şirketlerinin yanı sıra Güney Kore’nin LG firmasıyla büyük bir rekabete girmiş durumda. Kısa süre önce küresel akıllı telefon piyasasında Huawei’nin elinden üçüncülüğü alan LG, Asya pazarında da daha etkin olmak istiyor.

ntvmsnbc'nin Reuters’a dayandırdığı bilgiye göre, küresel akıllı telefon piyasası 225 milyar dolara ulaşmış durumda.