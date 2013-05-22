T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sony satış beklentilerini aşağı çekti

Akıllı telefon ve dijital kamera sektöründeki rekabette yerini korumaya çalışan Sony, geleceği yönelik beklentilerini aşağı çekti

22 Mayıs 2013 13:58

Japon elektronik devi Sony, 2014-15 döneminde kamera ve akıllı telefon satışlarına yönelik hedefini 1.5 trilyon Yen’den, 1.3 trilyon Yen’e çekti.

Şirket, Mart 2015’te sona erecek mali döneme kadar elde edilmesi beklenen geliri 12.7 milyar dolar olarak belirlenirken, hedeflenen önceki satış geliri, 1.46 milyar dolardı. Sony, aynı zamanda 2014 mali yılı sonunda akıllı telefon ve tabletlerden elde etmeyi planladığı satış gelirini de 1.8 trilyon Yen’den (1.75 milyar dolar) 1.5 trilyon Yen’e (12.7 milyar dolar) indirdi.

Xperia serisi ile akıllı telefon piyasasında giderek güçlenen Sony, Mart 2013’ün sonuna kadar satışlarında yüzde 25’lik artışla 42 milyona ulaşmayı hedefliyordu.

Çin’in Huawei ve ZTE şirketlerinin yanı sıra Güney Kore’nin LG firmasıyla büyük bir rekabete girmiş durumda. Kısa süre önce küresel akıllı telefon piyasasında Huawei’nin elinden üçüncülüğü alan LG, Asya pazarında da daha etkin olmak istiyor.

ntvmsnbc'nin Reuters’a dayandırdığı bilgiye göre, küresel akıllı telefon piyasası 225 milyar dolara ulaşmış durumda.   

ETİKETLER

sonyjaponyasatışbeklentiaşağışirketteknoloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24