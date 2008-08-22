Sony PSP yenileniyor

Tüketici elektroniği devi Sony, Skype ile birlikte internet telefonu olarak da kullanılabilecek yeni bir PSP modelinin Avrupa ve Amerika'da Ekim ortasında piyasaya süreceğini açıkladı.

Playstation Portable 3000'de bir mikrofon ve daha çok renkli ve dış mekanlarda daha rahatça kullanılabilecek bir ekran bulunacak. Zaten Skype desteği bulunan PSP'nin yeni versiyonundaki mikrofon eklentisiyle, internet aracılığıyla telefon görüşmesi yapmak daha da kolaylaşacak.

PSP 3000'un satış fiyatı 199 Euro olacak. Şimdiki PSP versiyonu ise 169 Euro ile piyasada kalmaya devam edecek.

Sony ayrıca 31 Ekim'de 160GB sabit disk ve 70 Euro download kredisi bulunan yeni bir Playstation 3 çıkaracağını da açıkladı. Bu versiyonun fiyatı ise 449 Euro olacak. Ağustos ayında ise 80GB'lık bir PS3 399 Euro fiyatıyla piyasada olacak. Cihazın Türkiye'de ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklık kazanmadı.