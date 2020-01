Sony, PlayStation 2'nin üretimini 12 yıl sonra bitiriyor

Japon elektronik devi Sony, dünyanın en çok üretilen oyun konsollarından biri olan PlayStation 2’nin üretiminin durdurulacağını açıkladı.



Sony, ilk olarak Mart 2000’de piyasaya sürülen PlasyStaion 2’nin üretimini, 12 yıl aradan sonra durdurma kararı aldı.

Guardian gazetesinin verdiği bilgiye göre, bugüne kadar 150 milyon satan PS2, Kuzey Amerika’da 50 milyon satış rakamını geçerek çok büyük bir başarı elde etti.

Sony, yaptığı açıklamada, 2006 yılında piyasaya sürülen PlayStation 3 konsolunun ise 2015’e kadar üretileceğini açıkladı. Aynı yıl içinde yeni bir konsol sunacağının işaretini veren Sony, 12 yılda ömrünü dolduran PS2’ye kıyasla, PS3’ü sadece dokuz yıl piyasada tutacağını ortaya koydu.

Sony, Eylül 2004’te PS2’nin ince tasarımlı bir modelini piyasaya sürmüş, cihaz büyük ilgi görmesine rağmen aşırı ısınma sorunu nedeniyle üretimi devam etmemişti.



PS2’nin unutulmaz rakamları



On yılı aşkın bir süre boyunca bir neslin oyun dünyasını renklendirmeyi başaran PS2, 2011 itibariyle toplam 10 binden fazla oyun sundu. PS2’nin 12 yılda geride bıraktığı rakamlara kısaca bakalım:

Konsollar uyumlu oyun sayısı: 10 bin 828,

Satılan konsol sayısı: 150 milyondan fazla,

Satılan oyun adedi: 1.52 milyar,

En başarılı oyunlar: Grand Theft Auto Vice City (Rockstar), Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty (Konami), Gran Turismo 3 A-Spec (Sony), Shadow of the Colossus (Sony), SingStar (Sony).