Sony, ne kadar PlayStation 4 ve 5 sattığını açıkladı

Sony, oyun konsolu PlayStation 4 ve 5'i ne kadar sattığını açıkladı. PlayStation 5 tüm dünyada 7.8 milyon adet satarken, PlayStation 4 tüm dünyada 115.9 milyon adet sattı.

Oyun konsolu dendiğinde şüphesiz tüm dünyada oyuncuların aklına PlayStation geliyor. PlayStation bu popülerliğini özellikle bir önceki nesil olan PlayStation 4'te iyice yükseltmişti.

Sony, PlayStation 4'ün ve PlayStation 5'in resmi satış sayısını açıklandı. PlayStation 4 ve 5'in satış sayısı dışında, PlayStation'a ait birkaç istatistik de paylaşıldı.

-PlayStation 5 tüm dünyada 7.8 milyon adet sattı ve Sony'nin "7.6 milyon adet satar" tahminini 200.000 geçti.

-PlayStation 4 tüm dünyada 115.9 milyon adet sattı.

-Ocak-Şubat-Mart 2021'de PlayStation 5 toplamda 3.3 milyon adet sattı.

-Bir önceki yılın aynı dönemine göre PlayStation 4 satışları 0.4 milyon azaldı.

-PlayStation Plus abone sayısı 47.6 milyonu geçti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre abone sayısı 6.1 milyon yükseldi.

-PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları, 2020 mali yılının dördüncü çeyreğinde 61.4 milyon adet sattı. Bir önceki döneme göre 3.9 milyon adet düşüş gösterdi.

-Satılan 61.4 milyon adet oyunun 7.9 milyonu birinci parti oyunlara ait. Yapılan satışların %79'u dijital satışlar.