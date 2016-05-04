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Bilim / Teknoloji

Sony, fotoğraf çekebilen 'akıllı lens'in patentini aldı

Google ile Sony arasında 'akıllı lens'lerin geliştirilmesine dair bir yarış olduğu belirtildi

04 Mayıs 2016 01:13

Sony’nin patentini aldığı akıllı kontakt lensin fotoğraf çekmesinin yanı sıra görüntü sensörü, mikro işlemci ve yerleşik depolama alanının da bulunduğu bildirildi. Kablosuz bağlantının da geliştirilen teknolojinin özellikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Sony’nin, akıllı kontakt lenslerin üretimine dair yarış içinde bulunan birkaç şirketten biri olduğu bildirildi. Google, 2014 yılında akıllı lensin patentini almıştı. Google’ın aldığı patent ile Sony’nin patenti karşılaştırıldığında yakınlaştırma, diyafram, odak ve bulanık fotoğrafları önlemek gibi özelliklerin bulunduğu aktarıldı.

Google, ünlü ilaç şirketi Novartis ile birlikte insan vücudundaki glikoz seviyesini ölçebilen akıllı kontakt lensler geliştirmişti. Şirketin yeni bir akıllı lens teknolojisinin daha patentini aldığı da kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

 

 

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