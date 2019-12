Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde kazananlar açıklandı

T24- T24-



Kazananlar 22 Nisan’da, Fransa Cannes’daki Palais des Festivals’de gerçekleştirilen bir tören ile ödüllerine kavuştu. 12 profesyonel fotoğrafçı, moda, mimari, güncel meseleler ve spor gibi kategorilerde ödül alırken, L’Iris d’Or Sony Dünya Fotoğrafçısı Ödülü de sahibini buldu.



Aynı zamanda, Dünya Fotoğraf Festivali kapsamında Yılın Amatör Fotoğrafçısı da belli oldu.

Dünya Fotoğraf Akademisi’nden 12 üyenin de içinde yer aldığı 2010 Saygın Jüri Komitesi tarafından seçilen profesyonel dal kazananlarının isimleri ise şöyle:



Foto Muhabirliği ve Belgesel



• Walter Astrada (Arjantin) – Güncel Meseleler



• Scott Barbour (Yeni Zelanda) - Spor



• Tommaso Ausili (İtalya) - Çağdaş Konular



• Paolo Pellegrin (İtalya) – Sanat ve Eğlence

Ticari



• Martin Brent (İngiltere) - Reklam



• David Handley (İngiltere) - Moda



• Mohammad Golchin (İran) - Müzik

Güzel Sanatlar



• Philipp Lohöefener (Almanya) – Mimari



• Tommaso Bonaventura (İtalya) - Portre



• Renhui Zhao (Singapur) - Kavramsal ve Yapısal



• Pere Pascual (İspanya) - Doğabilim



• Peter Franck (Almanya) - Manzara



Prestijli L’Iris d’Or Sony Dünya Fotoğrafçısı Ödülü’nü alan isim Tommaso Ausili oldu. İtalyan Fotoğrafçının, son derece çarpıcı fotoğraflardan oluşan çağdaş konular kategorisindeki “Gizli Ölüm” adlı serisi, mezbahada toplantının oldukça etkileyici bir tasviriydi. Ausili, bu çalışması ile 25,000$ nakit para ödülünün yanı sıra profesyonel Sony kamera ekipmanına da sahip olarak, daha önceki L’Iris d’Or kazananları ve aynı zamanda Dünya Fotoğraf Akademisi üyeleri olan David Zimmerman ve Vanessa Winship’in arasına katıldı.



Tommaso Ausili, ödül töreninde duygularını şu şekilde ifade etti: “Bu ödülü almış olmaktan çok mutluyum. Hayvanların ölümü üzerine bu seriye başladığımdan bu yana muazzam bir suçluluk hissettim ve bu ödül, bir şekilde bu borcu ödemek için aslında. Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri jürisine, benim fotoğrafımı bu ödüle layık gördüğü için teşekkürler.”



Ausili’nin kaleminden: Kuzuların katliamı



“Besin zinciri, ilk halkası, bir hayvanın hayatının son bulmasıyla başlayan uzun bir süreçtir. Canlı bir hayvan ile bir parça et arasındaki fark, mezbahadır. Üstelik bu et her ne kadar güzel paketlemiş olsa da veya cam vitrinin arkasında sergilense de... ‘Yok etme sahası’, şehir merkezinden uzak ve sessiz bölgelerde ismi bilinmeyen binalar ve yüksek çitlerle gizlenmiştir. Becerikli işçiler gözlerden, uzakta hayatının son dakikalarında bu hayvanlara refakat eder. Ölüm koridorunda son adımlarını atan hayvanlar yaklaşan kaderin farkında gibidir. Ölüm kokusu vardır havada; önlerindeki demir kapının ardında kaybolanları izlerken ve sıranın kendilerine gelmesini beklerken bir korku yayılır aralarında. Terör sonrası bu demir kapının ardında, acı çığlıklar ve umutsuzca çınlayan toynaklar, akıldan yoksun hayvanlar için bile yatıştırılamaz bir işarettir…”





Fotoğrafçı Vitali Seitz de Yılın Amatör Fotoğrafçısı 2010 Ödülü’nün sahibi oldu. Rusya doğumlu, fakat aslen Almanya Münih kökenli olan Seitz’in ödüllü fotoğrafının adı ise “Hauskonzert: Ev konseri”. Bir ailenin doğum günü kutlamasının bir parçası olan gayri resmi bir konseri tasvir eden bu fotoğraf, aynı zamanda amatör dalda, müzik kategorisinde de ödül aldı. Seitz, 5,000$ nakit para ödülü ve profesyonel Sony kamera ekipmanı kazandı.



Vitali Seitz’in kaleminden: Doğumgünü konseri



“Her toplantının bir müzikal performansla zenginleştiği oldukça müzikal bir aileye sahibim. Kayınvalidemin 50. yaş günü de bunlara en güzel örneklerden biridir. O akşam, bazı konuklar içeride çalan müziği dinlemek üzere terasa çıkarken, bazıları bahçedeki masalarda oturuyordu. Yaz akşamının havası, genç piyanist eşim ile çellist amcası tarafından harika bir şekilde icra edilen Tchaikovsky’nin nağmeleri ile dolmuştu. Ben de, arka planda, bu nefis müzikal dünyada ilginç kareler yakalamaya çalışarak, bir dizi fotoğraf çektim. Konserin sonunda, ben, sanatçıların arkasında duruyordum ve ön plandaki seyircilere de odaklanma fırsatı buldum. Böylece müzisyenlerle seyirciler arasında hoş bir denge yakalayarak, fotoğrafladım. Sonra bir anda, her şey bitti, herkes sanki az önce yaşadığı deneyimi unutmuş gibi kendi masasına geri döndü. Ve o büyülü andan tek geriye kalan da işte bu görüntü oldu. Bana göre, fotoğrafın asıl gücü de zaten budur.”



Gecenin son sunumu bu senenin Ömürboyu Başarı Ödülünün sahibi, Eve Arnold onuruna gerçekleştirildi. 98. doğum gününün ertesi gününe dek gelen sunumda, Ömürboyu Başarı Ödülü, torunu Michael Arnold tarafından alındı. Eve, 50 yıllık kariyeri boyunca Malcolm X’ten Marilyn Monroe’ya tarihin en unutulmaz figürlerinin fotoğraflarını çekti ve Magnum Photos’un ilk kadın üyesi olma sıfatına da sahip oldu. Eve’nin çalışmalarından oluşan bir retrospektif sergi, Zelda Cheatle küratörlüğünde, Dünya Fotoğraf Festivali kapsamında sergileniyor.