Sony, Cyberpunk 2077'yi Playstation Store'dan kaldırdı; alanlar para iadesi isteyebilecek

T24 Haber Merkezi

Sony, yılın en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077'yi çıkışında yaşanan sorunların ardından "müşteri memnuniyetini" gerekçe göstererek Playstation Store'da satmayı durdurdu.

Sony Interactive Entertainment, oyunu Playstation Store üzerinden alan tüm oyunculara istedikleri takdirde paralarının geri iade edileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "SIE, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır, bu nedenle PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077 'yi satın alan tüm oyuncular için tam bir para iadesi yapmaya başlayacağız. SIE ayrıca Cyberpunk 2077 'yi PlayStation Store'dan bir sonraki duyuruya kadar kaldıracaktır" denildi.

İlk olarak 2012 yılında duyurulan oyun, oyunseverlerin en heyecenla beklediği oyunların başında geliyordu. Ancak oyun satışa çıkarıldığı günden bu yana hikayesi ve oynanışı yerine özellikle konsollarda 'buglar', teknik problemler ve sıkça çökmesiyle gündeme geldi.

Oyunu geliştiren CD Project Red, oyunun yayınlanmasından bu yana değer kaybediyor.