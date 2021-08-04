Sony, Covid-19 salgınından olumlu etkilendi; oyun konsollarına yönelik talep arttı

Sony Corporation, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında PlayStation 5 oyun konsoluna yönelik patlayan talebin arzı geçmeye devam etmesiyle kârlarını dörtte birden fazla artırdı.

The Guardian'ın haberine göre, Sony'nin beklenenden daha iyi gelen ilk çeyrek sonuçları, şirketin müzik, film ve elektronik bölümlerine ilişkin beklentilerin, küresel ekonomi arttıkça iyileşmeye devam edeceği tahminiyle birlikte, Mart 2022'ye kadar kar tahminini 930 milyar yen'den 980 milyar yen'e yükseltmesini sağladı.

Popüler oyun konsolunun üretim hacimleri talebin gerisinde kalmaya devam etti. 500 dolara kadar satılan konsol kısa sürede tükendi.

Covid-19 kısıtlamaları hafifledikçe ve insanlar evde daha az zaman harcadıkça Sony'nin oyun sektöründen elde edilen kârın azalmaya başladığına dair işaretler var; ancak şirket, müzik ve elektronik ürün alanındaki sağlam kazançların ikinci çeyrekteki yavaşlamayı dengelemeye yardımcı olduğunu söyledi.