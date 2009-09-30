Sonunda öpüştüler

TRT'nin 'Ah Kalbim' dizisinde iki aşığı canlandıran Tamer Karadağlı ve Sezin Akbaşoğulları tutkulu öpüşme sahnesiyle dikkat çekti.



Diziler arasında yaşanan reyting savaşına TRT de 'öpücük'le katıldı! 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ateşli sevişme sahneleriyle günlerce adından söz ettirmesinin, 'Bir Bulut Olsam'ın RTÜK uyarısı alacak kadar dikkat çeken sahnelerinin ardından, TRT dizisi 'Ah Kalbim' de, tutku dolu ama daha mütevazı bir sahneye imza attı.



Muratlarına erdiler



Aile komedisi 'Ah Kalbim' dizisinde birbirlerini sevmelerine rağmen bir türlü kavuşamayan iki aşığı canlandıran Tamer Karadağlı (Kamuran) ile Sezin Akbaşoğulları (Candan) sonunda muratlarına erip, öpüştüler. Bu görüntüler 5 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.



Çifte standart uygulanıyor



'Hülya Avşar Soruyor' programına 'Hepimiz su samuruyuz' yazılı bir tişörtle katılan Karadağlı, nedenini şöyle açıkladı: "Can Dündar'ın bir kadınla yakalanmasının ardından yayınlanan bu köşe yazısı; medyanın ünlülere karşı peygamber ahlakı, konu kendileri olunca mesleki dayanışma göstermelerinin bir kanıtıdır!"



