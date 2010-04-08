Sonunda istediği vücuda kavuştu

47 yaşındaki Demi Moore, "Yıllar sonra nihayet vücudum istediği şekle geldi" dedi.





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Son yıllarda formda görünmek için geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren 4 çocuk annesi Demi Moore, "Yıllar sonra nihayet vücudum istediği şekle geldi" dedi. Elle dergisine konuşan ünlü oyuncu, formu konusunda takıntılı olduğunu itiraf ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zayıf olmak iyi görünmek anlamına gelmiyor. Ben hep zayıftım ama vücudum istediğim gibi değildi. Ne zaman ki bunu kafama takmayı bıraktım; aynaya baktığımda hayalimdeki vücudu buldum karşımda."

Estetik müdahalelere 200 bin pound harcadığı iddia edilen 47 yaşındaki Moore, yüzüne hiçbir işlem yaptırmadığını ileri sürdü.

Kendisinden 15 yaş küçük eşi Ashton Kutcher ile çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı, "O kızlarıma çok iyi bir baba oldu. Evliliğimiz de gayet iyi gidiyor. Ashton'dan bir çocuk yapabilirim" dedi.