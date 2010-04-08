T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sonunda istediği vücuda kavuştu

47 yaşındaki Demi Moore, "Yıllar sonra nihayet vücudum istediği şekle geldi" dedi.

08 Nisan 2010 03:00

547 yaşındaki Demi Moore, "Yıllar sonra nihayet vücudum istediği şekle geldi" dedi.

 
Foto Galeri

Son yıllarda formda görünmek için geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren 4 çocuk annesi Demi Moore, "Yıllar sonra nihayet vücudum istediği şekle geldi" dedi. Elle dergisine konuşan ünlü oyuncu, formu konusunda takıntılı olduğunu itiraf ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zayıf olmak iyi görünmek anlamına gelmiyor. Ben hep zayıftım ama vücudum istediğim gibi değildi. Ne zaman ki bunu kafama takmayı bıraktım; aynaya baktığımda hayalimdeki vücudu buldum karşımda."

Estetik müdahalelere 200 bin pound harcadığı iddia edilen 47 yaşındaki Moore, yüzüne hiçbir işlem yaptırmadığını ileri sürdü.

Kendisinden 15 yaş küçük eşi Ashton Kutcher ile çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı, "O kızlarıma çok iyi bir baba oldu. Evliliğimiz de gayet iyi gidiyor. Ashton'dan bir çocuk yapabilirim" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24