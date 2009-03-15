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Sonunda açıkladılar

Binbir Gece dizisinin Kerem’i Tardu Flordun ile aynı dizinin Eda’sı Canan Ergüder, sonunda birlikte olduklarını itiraf ettiler.

15 Mart 2009 02:00

Binbir Gece dizisinin Kerem’i Tardu Flordun ile aynı dizinin Eda’sı Canan Ergüder, sonunda birlikte olduklarını itiraf ettiler.

Binbir Gece dizisinin Kerem’i Tardu Flordun ile aynı dizinin Eda’sı Canan Ergüder arasındaki aşk, aylardır konuşuluyor ancak ikili bu aşkı sürekli inkâr ediyorlardı. Amerikalı yönetmen Chris Burke ile evli olan ve evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Canan Ergüder, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada eşinden boşanacağını açıklamıştı. Dizideki rol arkadaşları, gecelerde sürekli birlikte görüntülenseler de, sürekli ilişkiyi inkâr ediyor ve arkadaş olduklarını söylüyor, aşk konusunda yorum yapmaktan kaçınıyorlardı.

Geçtiğimiz gece arabalarını park ettikleri otoparkta ikiliyi sarmaş dolaş görüntüleyen Mega Magazin kameraları, ikilinin aşkını da tescillemiş oldu. Aşklarıyla ilgili ilk kez konuşan Tardu Flordun,çok mutlu olduklarını ve evleneceklerini açıklayarak" Biz gizlemedik ama burası Türkiye.. Türkiye’de böyle’ dedi.

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