'Sonun Münevver gibi olur' tehdidiyle 6 kıza tecavüz eden kişiye 52 yıl hapis

Adana’da internetteki sosyal paylaşım sitelerinde sahte isimlerle açtığı sayfalarda tuzağa düşürdüğü yaşları küçük 6 kızı, “Münevver Karabulut’u biliyorsun değil mi? Senin sonun da onun sonu gibi olur” diyerek korkutup, tecavüz ettiği ve fuhuşa zorladığı iddiasıyla 153 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan 33 yaşındaki S.L.Ö., 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz 5 sanığa ise 5-17 yıl arasında hapis cezası verildi.

4 yıl önce Adana Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen Ahlak Bürosu ekipleri, mahkeme kararıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmada S.L.Ö.’nün internetteki sosyal paylaşım sitelerinden tuzağına düşürdüğü liseli kızları hediye alma bahanesiyle kandırıp, otomobiliyle götürdüğü ıssız ve ormanlık alanlarda dövüp, "Münevver Karabulut’u biliyorsun değil mi? Senin sonun da onun sonu gibi olur" diye tehditle tecavüz ettiği saptandı.

Tehditle erkeklere pazarladı

Benzer suçlardan hakkında devam eden 4 ayrı davası bulunan S.L. Ö.’nün, daha sonra tecavüz ettiği kız çocuklarını "Görüntülerini çektim. Benim dediklerimi yapmazsan bu görüntüleri ailene gösteririm ya da internete koyarım" diye yine tehdit ederek erkeklere pazarladığı ortaya çıktı.

Psikolog nezaretinde ifadesi alınan mağdurlardan 16 yaşındaki M.A., sanıkla 14 yaşındayken tanıştığını ve tecavüz ettikten sonra 2 yıl boyunca zorla erkeklere pazarlandığını anlattı.

M.A. "Sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlık teklifi gönderdi. Ben de kabul ettim. Tanışmak istediğini söyledi. Profilinde yaşı 18 görünüyordu. Ben de kabul ettim. Yaşının büyük olduğunu ve internette gördüğüm fotoğraftaki kişi olmadığını anlayınca uzaklaşmak istedim. Ama otomobilin kapılarını kilitledi. Şehir dışında ormanlık bir alana götürdü. Burada beni öpmeye başladı. Karşılık vermeyince tokatlayıp ’Benden kaçışın yok. Münevver Karabulut’u biliyorsun değil mi? Senin sonun da onun sonu gibi olur’ diye tehdit edince, sesimi çıkartamadım. Aracın içinde bana tecavüz etti. Sonra da tecavüz ederken görüntümü çektiğini, internette yayınlayacağını söyleyerek, para karşılığı satmaya başladı. Bu şekilde 2 yıldan beri erkeklerle birlikte oldum" diye ifade verdi.

Diğer küçük kızların da benzer iddialarda bulunması üzerine polis, 25 Aralık 2011’de, 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda S.L. Ö. ile işbirliği yaparak, küçük kız çocuklarıyla zorla birlikte olup, fuhşa zorladıkları ileri sürülen toplam 34 kişi yakalandı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden S.L.Ö. ile birlikte 5 sanık tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

153 yıl hapsi istendi

Fuhuş çetesi kurduğu öne sürülen sanık S.L.Ö. hakkında toplam 153 yıl, bu kişi ile işbirliği yaptığı öne sürülen 1’i kadın 34 kişi hakkında da 2-20 yıl arasında hapis cezası istemiyle Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanık, S.L.Ö., savunmasında suçlamaları kabul etmeyip, "Ben başka suçtan yattığım cezaevinden çıktıktan sonra ne kadar kadınla konuştuysam, polis bunları satıyormuşum düşüncesi ile topladı. Buradaki sanıklar arasında fuhuş yaptırma konusunda hiçbir delili olmayan ve şüphe dahi taşımayan kişi benim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Ceza yağdı

Karar duruşmasına çıkan sanıklardan 29’u hakkında beraat ve davanın düşürülmesi kararları verilirken, 5 sanığa ceza yağdı. Mahkeme heyeti, 6 kıza karşı işlenen “cinsel istismar”, “cinsel amaçlı hürriyetten yoksun bırakma”, “fuhuşa teşvik” ve “cinsel istismara iştirak suçlarından” S.L.Ö.’ye 52 yıl hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezası verdi. Ara kararla tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar 36 yaşındaki G.D.’ye 17 yıl hapis cezası, sanıklar E.A., G.Y. ve C.O.’ya 5’er yıl hapis cezası, mağdur sanık E.D. de 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.