'Sonucu kestiremiyorum'



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Turkcell Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacakları derbi maçta takımlarına güvendiklerini, ancak derbi maçların sonucunu kestirmenin zor olduğunu söyledi.



Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Polat, Galatasaray-Beşiktaş maçlarının her zaman zorlu geçtiğine değinerek, şunları kaydetti: ''İki taraf da kazanmak için oynayacak. Ben Galatasaray takımına ve taraftarımıza güveniyorum. Temennim galibiyetle ayrılıp, ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmiş olmak ve taraftarlarımızın yeni yıla mutlu girmelerini sağlamak. Ama derbilerin neticesini kimse kestiremiyor. Ben de kestiremiyorum.''



''BORDEAUX'YU YETERİNCE TANIDIK''



Adnan Polat, iki sezon önce Şampiyonlar Ligi, geçen sezon UEFA Kupası gruplarında eşleştikleri, bu sezon da UEFA Kupası 3. turunda yine rakipleri olan Fransa'nın Bordeaux takımını yeterince tanıdıklarını kaydetti. Bordeaux'nun muhtemel rakipler arasında çekilebilecek en iyi kuralardan biri olduğunu savunan Polat, ''Final oynamak ve UEFA Kupası'nı kaldırmak istiyorsak, bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın, yenip, yol almak zorundayız. Takım seçecek halimiz yok. Bordeaux'yu yeterince tanıdık. Artık bu kez kazanacağız'' ifadelerini kullandı.

