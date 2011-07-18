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SONUÇLAR PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 20:15

-SONUÇLAR PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının 21 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan 2011-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının 21 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'de açıklanmasının planlandığı belirtildi.  Açıklamada, cevap kağıtlarının optik okuyucuda tekrarlı okunmasının tamamlandığı, değerlendirmelerinin yapıldığı, ortaöğretim kurumlarından alınan diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) hesaplanması ve tutanakların incelenmesi çalışmalarının son aşamasında olduğu kaydedildi. Açıklamada, ''Kamuoyunun ve adaylarımızın Başkanlığımız tarafından duyurulan bilgiler dışındaki haber ve yorumlara itibar etmemelerini, değerli basınımızın, çok sayıda insanımızı ilgilendiren bu konuda Merkezimiz çalışmalarına yardımcı olacak haber ve yorumlara yer vermelerini temenni ederiz'' denildi.

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