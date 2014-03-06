Sonuç iyi, futbol kötü



Haziran ayında Brezilya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Alman milli futbol takımı yılın ilk sınavını Şili karşısında verdi.

Stuttgart kentinde oynanan özel maç Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 54 bin kişinin izlediği mücadelenin tek golünü 16'ncı dakikada Mesut Özil'in pasında ağları havalandıran Mario Götze attı.

Ancak Almanya'nın Dünya sıralamasında 14'üncülükte yer alan Şili karşısındaki futbolu teknik direktör Joachim Löw ve taraftarları tatmin etmedi. Şili özellikle ikinci yarıda sağ kanattan geliştirdiği ataklarda tehlike yaratırken Almanlar zaman zaman savunmasında açık verdi.

Güney Amerika ekibinin bir topu üst direkten dönerken, kaleci Neuer de önemli kurtarışlar yaparak rakibine beraberlik şansı tanımadı. Son düdükle birlikte Alman milliler soyunma odasına ıslık korusu eşliğinde gittiler.

Teknik direktör Joachim Löw, Şili atakları sırasındaki mimikleriyle oyundan olan memnuniyetsizliğini sahaya yansıttı. Rakiplerinin kaliteli olduğunu söyleyen Löw yine de hayal kırıklığını gizlemeyerek “Çok top kaybettik. Oyuna hâkim değildik” dedi.

ARD televizyonunda konuşan kaptan Philipp Lahm “Dünya Kupası finallerine kadar daha fazla çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz” derken Bastian Schweinsteiger de “Galibiyet galibiyettir. Şili herhangi bir takım değil. Güney Amerika'nın en iyi üç takımından biri” değerlendirmesinde bulundu.

Klose rekoru kıramadı

Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü Miroslav Klose, oyunda kaldığı ilk yarı boyunca kendini gösteremedi. Milli takım formasıyla 69 golü bulunan Klose, bir gol daha atması halinde efsane isim Gerd Müller'i geride bırakarak milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu unvanına tek başına sahip olacak.

Teknik direktör Löw'ün maçın son dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna aldığı Freiburglu savunmacı Matthias Ginter ise ilk kez milli formayı giydi.

ABD ve Gana yenildi, Portekiz kazandı

Almanya kötü futboluna rağmen kazanmasını bilirken Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldığı rakiplerinden ABD ve Gana oynadıkları hazırlık maçlarında sürpriz yenilgiler aldı. Jürgen Klinsmann yönetimindeki ABD, Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Maç Ukrayna'daki karışıklık nedeniyle Kıbrıs'ta oynandı.

Schalkeli Kevin Prince Boateng'in formasını giydiği Gana ise Karadağ deplasmanında 1-0 yenildi. Almanya'nın Dünya Kupası'nda 16 Haziran'da ilk grup maçında karşılaşacağı Portekiz, Kamerun'u 5-1 mağlup etti. Dünyada yılın futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo farklı skora 2 golle katkı sağladı.

Son Dünya şampiyonu İspanya ise İtalya'yı Pedro'nun attığı tek golle yendi.

Ay-yıldızlılar umut verdi

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini hedefleyen Türkiye ise özel maçta Dünya Kupası finallerine katılmayı play-off maçları ile Portekiz karşısında kaybeden İsveç ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, Ankara'da oynanan maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye henüz 2'nci dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçti. Semih'in 54'üncü dakikada savunmada yaptığı hatayı iyi değerlendiren İsveç, Toivonen'in ayağından beraberliği sağladı. Ancak 57'nci dakikada Caner Erkin'in ortasını kafayla rakip filelere gönderen Olcan Adın maçın skorunu belirledi. Türk millilerin istekli ve başarılı futbolu gelecek için ümit verdi.

Gruptaki rakipleri kazanamadı

Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A grubunda yer alan rakipleri Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Letonya ve Kazakistan ise oynadıkları hazırlık maçlarında galibiyet alamadı.

Kazakistan Litvanya deplasmanında 1-1, Çek Cumhuriyeti evinde Norveç ile 2-2 berabere kalırken Hollanda Fransa'ya deplasmanda 2-0, Letonya Makedonya'ya yine dış sahada 2-1 ve İzlanda Galler’de Galler'e 3-1 yenildi.