'Sonuç için göbeğini kaşıyanların tercihi demeyiz'

Antalya'da seçimleri kaybeden AKP Belediye Başkan adayı Türel ‘Sonuç için göbeğini kaşıyan adamın tercihi demem’ dedi.



Antalya’da seçimi sürpriz şekilde kaybeden ve belediye başkanlığını CHP’ye kaptıran AKP’nin adayı Menderes Türel, seçmenin tercihi için ‘Göbeğini kaşıyan adamın tercihi yorumunu yapmam’ dedi. Türel, seçim gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini Yeni Şafak gazetesine anlattı.



İşte, gazetede yayımlanan haberin tamamı…



‘Başbakan çok üzüldü’



Seçim gecesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini söyleyen Türel, “Başbakan'la aramızdaki görüşmeleri 5 yıl boyunca kimseyle paylaşmadım. Ama sadece şunu söyleyeceğim, Başbakan çok üzgündü. Antalya'ya bu kadar hizmet etmiş bir Başbakan, Antalya'ya bu kadar sık gelmiş bir Başbakan böyle ücüzü bir sonuç gördüğünde üzülür. Tabi ki üzüldük, çok üzüldük” dedi.



‘Gece uyumadım’



İlk günden beri AKP'de bir makam mevki için siyaset yapmadığını söyleyen Türel, “Hep ifade ettim. AKP davasında bir detay olmak da büyük şereftir” dedi. Eşinin de seçim sonuçları karşısında çok üzüldüğünü belirten Türel, “Eşim de Başbakanımız gibi çok üzüldü. Eşimle bir birimize sarıldık Gözyaşlarımı içimize akıttık” şeklinde konuştu.



‘Gözyaşlarım içime aktı’



Bunun bir bayrak yarışı olduğunun da altını çizen Türel “Halkımızın tercihi. Ama yine de gözyaşlarım içime aktı. Biz yine de sevdamızın peşinden koşacağız. Eğer demokrasiye inanıyorsak halkın tercihine saygı göstereceğiz. Sonuçları vefasızlık olarak değerlendirmek yanlış olur” dedi.



‘Halkın tercihi’



Halkı tercihi üzerine yorum yapmanın yanlış olacağını vurgulayan Türel, “Halkımızı hiçbir zaman göbeğini kaşıyanlar diye suçlamayız. Bunlar bizim demokrasi anlayışımıza yakışmaz. Ben halkının tercihinin üzerine bir yorum yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçlardan çıkarmamız gereken dersler vardır. Biz o sonuçları çıkaracağımız derslerin muhasebesini yapacağız” dedi.



‘Antalya kazanacaksa biz kaybederiz’



Metro hattının şehrin göbeğinden geçerek, esnafı zor durumda bıraktığı şeklindeki eleştirilere de cevap veren Menderes Türel “Alt yapı kolay bir iş değil. Antalya'nın kazanması gerekiyorsa biz kaybetmeye çoktan razıyız. Alt yapı çalışmaları yaptığı için benden önce de kaybetmiş belediye başkanlarımız var” dedi.

