'Sonsuzluğa Atılan Adım' geliyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü Kerim Soysal, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, Samsunlu gençlerin katılımıyla oluşturacakları koroyla "Sonsuzluğa Atılan Adım" adı altında bir eseri seslendireceklerini söyledi.



Soysal, Atatürk Kültür Merkez'inde yaptığı basın toplantısında, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Faaliyetler kapsamında 19 Mayısta özel bir çalışmayla etkinliklere katılacaklarını belirten Soysal, 19 Mayıs günü özel bir gösteri sunacaklarını söyledi.



Gösteride, halen beste çalışmaları devam eden "Sonsuzluğa Atılan Adım" adlı eserin seslendirileceğini bildiren Soysal, şu bilgileri verdi:



"19 Mayısta 'Sonsuzluğa Atılan Adım' adı altında bir eserle etkinliklere katılacağız. 19 Mayıs sabahı yapılacak etkinliklerde tören alanındaki özel koromuz protokol önüne çıkacak ve eserlerini seslendirecek. Koromuzun tamamını Samsunlu gençlerden oluşturacağız. Çok büyük bir orkestra ile Atatürk'ün Samsuna ilk ayak bastığı yerde Sonsuzluğa Atılan Adım isimli eserle değerli vatandaşlarımızın yanı sıra dünya ile de buluşacağız."



Samsun insanının sanata ve sanatçıya olan duyarlılığının cesaret verici olduğunu da belirten Sosyal, Samsun Devlet Opera ve Balesi olarak bu kadar kısa sürede seyirciyle sanatçıyı buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"Bizi yürekten alkışlayan ve yüreklerine basan Samsun sanatseverlerine teşekkür ediyorum" diyen Soysal kısa zamanda yakaladıkları başarının, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Samsunlu sanatseverlerin gayretleriyle gerçekleştiğini kaydetti.



Soysal, faaliyet kapsamında 26 Martta 2 perdelik GISELLE balesini sahnelenmeye başlayacaklarını da duyurdu.

