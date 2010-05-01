'Sonsuza yol alan resim'

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Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan Şirinyurt, şu an 62 metreyi geçen projesini şöyle anlatıyor: "Kavramlar, bilgiler, kurallar, semboller; dün ve bugün, şimdi, bin yıl, altmış milyon yıl önce, sonsuz yıl ötesi ya da bir dakika sonrası. Belleğim, sürekli ileri, geri sarılıp duran film şeridi gibi kesintiye uğramadan işliyorsa, o halde resimlerimi yaptığım yüzey de böyle olmalı, kesintisiz, metrelerce... Varlığın sonsuzluğu içinde, dünyanın sonluluğu çıkıyor karşıma. Hepimizin kesintiye uğramış halleri vardır. Birileri, bir şeyler hayatımıza, hayallerimize müdahale eder ya!.. Kesintisiz resim derdim de buna inat sanki."Bu projenin yüz metrelerce sürmesini istediğini söyleyen ressam Şirinyurt, 6 Mayıs'ta atölyesinin kapılarını sonsuza giden çalışması için açıyor.6 Mayıs Perşembe 201018.30 – 22.00Gümüşsuyu Mahallesi, Kutlu Sokak, Göklü Apt. No:4 K:3 Beyoğlu/İstanbulSergi, 4 Haziran 2010 Cuma saat 17.00’a kadar görülebilir.