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Sönmez Atasoy'un şuuru kapalı!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi Kalp ve Damar...

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Turhan Yavuz, sanatçı Sönmez Atasoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yavuz, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu tedavi altına alınan Atasoy'un yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini ve şuurunun kapalı olduğunu belirterek, ''Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hala beyin fonksiyonlarından yanıt almış değiliz ama şu an yaşıyor. Tedavisine devam ediliyor. Beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek şu an mümkün değil'' dedi. 

Sönmez Atasoy ölmedi''Kurtlar Vadisi'' adlı televizyon dizisinde ''Halo Dayı'' karakterini canlandıran ve son olarak çekimleri Isparta'da sürdürülen ''Sakarya Fırat'' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Sönmez Atasoy, 8 Aralık'ta kalp krizi geçirmiş ve SDÜ Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı. 

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