Sönmez Atasoy'un şuuru kapalı!

T24

Prof. Dr. Yavuz, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu tedavi altına alınan Atasoy'un yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini ve şuurunun kapalı olduğunu belirterek, ''Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hala beyin fonksiyonlarından yanıt almış değiliz ama şu an yaşıyor. Tedavisine devam ediliyor. Beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek şu an mümkün değil'' dedi.''Kurtlar Vadisi'' adlı televizyon dizisinde ''Halo Dayı'' karakterini canlandıran ve son olarak çekimleri Isparta'da sürdürülen ''Sakarya Fırat'' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Sönmez Atasoy, 8 Aralık'ta kalp krizi geçirmiş ve SDÜ Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.