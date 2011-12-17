Sönmez Atasoy son yolculuğuna uğurlandı

T24 - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncusu Sönmez Atasoy, Ankara'da gözyaşları ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Atasoy'un cenazesinde Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz izdihamı yaşandı.



Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Halo Dayı' karakteriyle hafızalara kazınan son olarak 'Sakarya Fırat' dizisinde rol alan ünlü tiyatro sanatçısı Sönmez Atasoy’un cenaze töreninde, yine Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz izdihamı yaşandı. Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Şaşmaz, namazın ardından cami avlusuna toplanan halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atasoy’un tabutunun cenaze arabasına konulmasının ardından hayranları Şaşmaz’ın etrafını sardı. Bazı hayranları öpüp, sarılmak isterken, bazı kişilerde çocuklarını Şaşmaz’ın kucağına vererek fotoğraf çektirmek istedi. Bu arada yaşanan kargaşa sırasında Şaşmaz, düşme tehlikesi geçirdi. Yaşananları şaşkınlıkla izleyen bazı vatandaşlar da cenaze töreninde böyle bir olayın yaşanmasına tepki gösterdi.

Bakan Günay da katıldı



Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Atasoy için ilk tören Büyük Tiyatro’da düzenlendi. Buradaki törene Atasoy’un kızı Fadik Sevin Atasoy, eski eşi Emel Göksu, ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, eski bakanlardan Fikri Sağlar, yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, sanatçı Yavuz Bingöl, tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ve Güven Hokna ile tiyatro sanatçıları ve sevenleri katıldı. Burada konuşan Bakan Günay, "Benim için çok anlamlıdır sevgili Cüneyt Gökçer ile ‘Kral Lear’ gibi bir klasikle başlayıp, sonra kendi dünyamızın önemli isimleriyle karar kılması, onları yazması, onları sahneye koyması, oynaması, Nasrettin Hoca’yı, Yunus Emre’yi görmezden gelmemesi, Yahya Kemal’i yazması ve sahnelemesi, bizim kökümüzden, bizim kültürümüzden kopmayan bir yeteneği, bu salonda, bu sahnede büyük izler bırakarak ve galiba görevini yaparak aramızdan ayrıldığını bize hatırlatıyor. Tiyatroyla uğraşan, sanatla uğraşan, Türkiye tiyatrosuyla, Türkiye sanatıyla uğraşan herkesin Sönmez Atasoy’un bu yaşam çizgisinden, bu arayışlarından, bu yazma, sahneye koyma gayreti gösterdiği eser çizgisinden dersler çıkaracağını umuyorum. Geride kalanlarına, bize emaneti sevgili Fadik başta olmak üzere herkese, bütün sanat ve tiyatro sevenlerine yürekten sabırlar diliyorum" dedi.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin de Sönmez Atasoy'un yönetmen, çok sayıda oyuncuyu yetiştiren önemli bir akademisyen ve yeri doldurulamayacak bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Devlet Tiyatroları, sevgili Sönmez Abisini kaybetmenin derin üzüntüsü içindedir" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kızı Fadik: Nur olsun, ışık olsun



Atasoy'un kızı Fadik Sevin Atasoy cenazede "Babam 'Yaptığın her işin hakkını ver' derdi. Ama bugün ben bu konuşmanın hakkını veremeyeceğim için kısa kesiyorum. Nur olsun, ışık olsun ve hep doğsun" dedi.



Büyük tiyatrodaki törenin ardından Atasoy’un cenazesi Kocatepe Camii’ne götürüldü. Burada Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kocatepe’deki törene de, Bakan Günay’ın yanısıra, TRT Genel Müdür İbrahim Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, eski bakanlardan Fikri Sağlar, yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, sanatçı Yavuz Bingöl, tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Güven Hokna, Can Gürzap, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve 'Memati' karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve çok sayıda seveni katıldı.

"İiçim yanıyor"



Sönmez Atasoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir haftadır sürdürdüğü yaşam savaşını önceki gece kaybetmişti.



Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oyuncu, önceki gece saat 00.15’te kalbinin durması sonucu öldü. Fadik Sevin Atasoy, babası için bir veda mesajı yayınladı. Atasoy, “Kendi gök kubbemizde... Seslendi pek vakitsiz... İçim yandı ansızın...” dizeleriyle başladığı ve babasına destek verenlere teşekkür ettiği mesajını şöyle bitirdi: “Babacığım olduğun yer ışık, şiir ve renkle dolsun. Ey sevgi anladım bu uzakta seda ile, ömrün yegâne lezzetidir hatıran bile.” Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Sönmez Atasoy için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir mesaj yayınlayarak başsağlığı diledi. Sanatçı için bugün saat 10.30’da Ankara Büyük Tiyatro’da tören yapıldı. Atasoy, Kocatepe Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.