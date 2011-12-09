Sönmez Atasoy kalp krizi geçirdi

T24 - “Kurtlar Vadisi”nde oynadığı Halo Dayı karakterinin ardından 3 yıldır TRT 1’in “Sakarya -Fırat” dizisinde Mürsel Ağa’yı canlandıran usta tiyatrocu Sönmez Atasoy (67), çekimlerin yapıldığı Isparta’da kalp krizi geçirdi.



Sakarya Fırat adlı dizinin Isparta'daki setinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu Sönmez Atasoy'a müdahale eden doktorlar gazetecilere oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.



SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, Sönmez Atasoy'un hastaneye geldikten sonra tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını, canlandırma ve suni solunum işlemlerinin ardından ileri kardiyolojik inceleme ve tedavi işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından kalp merkezindeki yoğun bakıma alındığını bildirdi. Sezer, ''Hastamızın hayati tehlikesi hala sürüyor ancak incelemelerimiz devam edecek'' dedi.



Sönmez Atasoy'un anjiyo işlemini gerçekleştiren doktorlardan SDÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah Doğan da, acil anjiyo yapılmak üzere kalp merkezine nakledilen Atasoy'un kalbinin iki damarının tıkalı olduğunu gördüklerini belirterek, ''Hastanın sağ damarı tamamen tıkanıktı ve yüzey damarlarında da tıkanıklıklar mevcuttu. Kalp krizinden sorumlu olabileceğini düşündüğümüz sağ damarı açmak için uğraştık ancak açıklık sağlayamadık'' diye konuştu.



Doğan, sağ damarı görüntülemek için kullanılan maddenin çok fazla kullanılmasının beyin ve böbrek fonksiyonlarına zarar verebileceğini düşünerek, işleme daha sonra olumlu şartlarda devam edeceklerini, gerekirse de cerrahi müdahale yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



''Hastanın genel durumu ciddi. Kan basıncında düşme, gidişatında bozulma olduğundan acil cerrahi için değerlendirme yapacağız. Hastamız Sönmez Atasoy'un hayati tehlikesi maalesef devam ediyor.''



Doç. Dr. Mehmet Özaydın ise Atasoy'un hastaneye nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle geldiğini, acil servise alındığında ise kalbinin ve solunumunun durmuş halde olduğunu anlatarak, ''O sırada çekilen EKG'sinde kalp krizi olduğu ve solunum fonksiyonlarının ciddi anlamda bozulduğu fark edilerek, yoğun bakıma alınmıştır'' diye konuştu.



Öte yandan Sakarya Fırat dizinde rol alan Yurdaer Okur ile set çalışanları da hastaneye gelerek Atasoy'un sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldılar.