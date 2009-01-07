Songül Tuba'ya fark attı

Arapların sevgisini kazanan iki dizinin iki güzel oyuncusu arasında geçtiğimiz günlerde bir anket düzenlendi.



Hürriyet'in haberine göre; bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ihlamurlar Altında" ve "Gümüş" dizilerinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Songül Öden, dizilerin gösterildiği Arabistan'da büyük ilgi görüyor. Arapların sevgisini kazanan iki dizinin iki güzel oyuncusu arasında geçtiğimiz günlerde bir anket düzenlendi.



Bugün (7 Ocak Çarşamba) sonuçlanacak olan ve www.hayambc.com adresinin yaptığı ankete şimdiye kadar 1,5 milyon Arap oy kullandı. Dizideki isimleri Nur ve Mays olarak değiştirilen ünlü oyunculardan Songül Öden, 1 milyon 100 bin oy alarak Tuba Büyüküstün'e fark attı. Öden'e gösterilen ilgi, “Arabistan’ı fetheden güzel” yorumlarına yol açtı.

