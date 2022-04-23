Songül Karlı: Otobüste bir adamın elle tacizine uğradım

Şarkıcı Songül Karlı, "Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusuna şu cevabı verdi, "Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı" dedi.

48 yaşındaki şarkıcı, "Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur, seslerini çıkarabiliyor, tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bikinili fotoğraflarımı sildireceğim"

"Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusunu ise ünlü şarkıcı, "Öyle bir hazırlığım yok. Hoş olmuyor artık, daha önce yayınlanan tüm bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim" şeklinde cevapladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül karlı, "Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel" açıklamasını yaptı.