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Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor

18 Eylül 2020 21:43

Sanatçı Songül Karlı, bikinili bir fotoğraflıyla ilgili "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Songül Karlı, yeni yaşını önceki gün dostlarıyla birlikte kutladı. 

Son şarkısı "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" ile basın mensuplarını karşılayan Songül Karlı, "Hayatım boyunca hep 'Çakma' dediler ama çakma olduğum tek yer sarı saçlarım. Normalde siyah saçlıyım. Şarkıda hep diyorum. Herkesin hayatında hep bir siyah saçlı vardır" ifadelerini kullandı.

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