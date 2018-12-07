Songül Karlı: Eski eşim, 'MİT' dedi, 'bakan' dedi, beni dolandırdı...

Sunucu Songül Karlı, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa'ya konuk oldu. 45 yaşındaki şarkıcı ve sunucu, 2017'de boşandığı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 'sıfırlayarak gittiğini söylerken "Beni kandırdığı, isim kullanarak aldığı paralar var. 'Bakan' dedi, 'MİT' dedi, o dedi, bu dedi. Bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse" dedi.

Beş yıllık evliliği tel celsede biten, "eski eşinin borçları yüzünden evine haciz geldiği" haberleriyle konuşulan Songül Karlı'nın açıklamaları şöyle:

"Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş. Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım, bakın.

Bir erkek bir kadını dövmemeli, gücüne yakışmaz. Ama bir kadın da konuşurken erkeği o noktaya getirmemeli. Bizim kadınlarımız da artık eskisi gibi değil, susmuyorlar. Küfür ediyorlar. Aradaki o saygıyı yitirmemek lazım. Ben de şiddet gördüm. O bana vurdu, ben de ona vurdum.

Bizim durum başkaydı, çocuk yapmıyorum diye benim üstüme geldi. Ben ne yaptım? Küfür mü ettim, hayır. Bazıları hırçın yaşamayı seviyor. Bazıları 'ben ona küfür edeyim, o bana küfür etsin. Ben gideyim eve gelmeyeyim, gelince kadın beni beklesin' şeklinde yaşamayı seviyor.

İnsanlar zannediyorlar ki, ben sürekli estetikçideyim. 2-3 senedir botoks bile yaptırmıyorum. Ayrılık bana çok yaradı. Bir kız grubumuz var. Bir gün hamam, bir gün sinema, bir gün çay kahve.

Ay ben kendime neler yapmışım? Bir Allah’ın kulu da çıkıp ‘Al bu çay da benden olsun’ demedi. Vallahi, billahi, tallahi. Bende bir ekmeği yoktur.

Beş sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. 15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum. Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın.

20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak, inanıyorum. Onun bende bir lirası yok. Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak mı? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. Ben köy köy gezip konser verdim, kazandım. Hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı.

Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam bile yok. Adam benim arabamı satmış, gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi? Lan benim çocuğum var!

Beni kandırdığı, isim kullanarak aldığı paralar var. 'Bakan' dedi, 'MİT' dedi, o dedi, bu dedi. Bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse.

Bir gün bana ‘benden ayrılınca çok üzüleceksin’ dedi. Çok üzüldüm, evet. Keşke daha önce boşasaydım.

Uğur benden ayrılıp, Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar aradı, ‘Seda Hanım böyle bir teklif getirdi’ dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım.

Ben düğünümü de o programda yapmak istemedim. 10 günde bir ayrılan kadın neden canlı yayında evlensin? Yapımcıları, onları bunları hepsini Allah’a havale ettim. O program olmasaydı Metin Yüncü ile evlenmezdim. O canlı yayındaki nikahtan herkes karlı çıktı, bir ben zararlı çıktım."