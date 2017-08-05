Soner Yalçın'ın "TSK'da darbe" iddialarına ilişkin iki yazısına erişim engeli

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın, Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol'un "Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir" başlıklı yazısına yanıt verdiği , "Artçı darbe" ve "Beş Taş Oynuyorlar" başlıklı yazılarına, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Söz konusu yazılarda Yalçın, Fethullah Gülen'in "15 Temmuz darbesini ulusalcılar yaptı" tezinin Türkiye gazetesinin "Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir" haberiyle sürdürüldüğünü savunuyor, Türkiye gazetesinin sahibi olan Işıkçılar Cemaati'nin ilişkilerini irdeliyordu. Yalçın, söz konusu haberin hedefinin Avrasya Açılımı olduğunu söylüyordu.

Söz konusu yazılara erişim engeli için Türkiye gazetesi yazarı ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol 3 Ağustos'ta başvurdu. Mahkeme kararında; TSK'daki Atatürkçü askerleri töhmet altında bırakan Elibol'un "kişisel haklarının ihlal edildiği" gösterildi. Daha önce Bülent Arınç'ın damadının jet tahliyesiyle gündeme gelen Ankara 2. Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş ise, talebi aynı gün karara bağlayarak yazılara erişim engeli koydurdu.