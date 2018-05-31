Soner Yalçın: Üst akıl değil, akılsızlık!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında süren otomobil tartışmasını değerlendirdi. Yalçın, son 50 yıldır bu ülkenin gençlerinin yok edildiğini söyleyerek, bunun "gizli proje" olduğunu iddia etti. "Türkiye'nin kalitesizli­ğe mahkum edildiğini sahiden görmüyor musunuz?" diye soran Yalçın, "Çıkıp 'krizi üst akıl çıkar­dı' diyorlar. Üst akıl değil, akılsızlık" ifadesini kullandı.

"Özgür düşünce katledilerek 'yerli otomobil' kurulabilir mi" tepkisini gösteren Yalçın, "Kimin parasıyla savurgan­lık yaptıklarının bile farkın­da değiller" diye yazdı.

"Evet, havsalamız almıyor" başlığıyla bir yazı kaleme alan Yalçın, bu ülkedeki gençlerin “Devrimci", “Ülkücü”, “İslamcı”, “PKK'lı”, “FETÖ'cü” deyip biçildiğini kaydetti. Yalçın şöyle yazdı:

“Saatte 160 km ile giden trenin hızını, 200 km'ye çıkarmak için niye milyar dolarlar harcıyorsun” diye sor­maya gerek var mı? Aynı kafa!

Kimin parasıyla savurgan­lık yaptıklarının bile farkın­da değiller!

Çıkıp “krizi üst akıl çıkar­dı” diyorlar!

Üst akıl değil, akılsızlık!