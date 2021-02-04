Soner Yalçın: Üniversitelerde her an ahlak-din düşmanlığı aramak Ortaçağ keşişlerinin göreviydi, bırakın gençler konuşsun

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, “Üniversitelerde her an ahlak-din düşmanlığı aramak Ortaçağ keşişlerinin göreviydii bırakın gençler konuşsun” görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Boğaziçi Üniversitesi'nde çocuklara yapılanların videosunu izlerken aklıma Guardian gazetesi geldi! İngiltere, akademisyenlerin üniversite öğrencilerini aşağılamalarını tartışırken, AKP iktidarı Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılanlara 'gerekçe' bulmaya çabalıyor. Üniversite sergisindeki resim sebebiyle öğrenci tutuklanıyor! Artık otoriterliği bir kenara bırakıp üniversite konusunda derin tartışmalar yapmalıyız. Hitler'in okullara-üniversitelere uyguladığı faşist politika-ideoloji çok gerilerde kalmadı mı?" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Naziler, Yahudi akademisyenleri görevden aldığı gibi Bakan Süleyman Soylu'ya alsa üniversitede solcu akademisyen kalmayacak! Bakan Bey, Boğaziçi Üniversitesi hakkında öyle konuşuyor ki, 1934 Almanya'sındaki 'Üniversitelerde Aşırı Kalabalığa Karşı Yasa'nın çıkarılmasını isteyecek! Yazık. Otoriter toplumlar sadece cezalandırmayı hedefler. Bugün bunu yazmak, konuşmak bile abes artık! Batı, üniversitelerin özerklik sınırını genişletmeyi tartışırken, dünyaya üniversite kapısına kelepçe vuran ülke olarak tanıtıyoruz canım Türkiye'yi.Oysa: Üniversiteler konusunda konuşacak zorlu sorunlarımız var…" ifadesini kullandı.