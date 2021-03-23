Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, “Ülkenin bu hale düşürülmesi insanın onuruna dokunuyor” düşüncesini dile getirdi.

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına değinen Yalçın, “TL faiz ne olacak? Döviz nerelere yükselecek? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gece yarısı görevden alınınca hafta sonu sohbetlerin konusu bu sorular oldu… İnsan beyni şaşırtıcıdır; benim aklıma Defterdar Sarı Mehmet Paşa geldi…” ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Özellikle Osmanlı mali yönetiminin ayrıntılarına vakıf halk adamı Sarı Mehmet Paşa'nın öğütlerini buraya aktarsam dinleyen olacak mı sizce?

Ne öğütler vermedi ki: 'Defterdarın sık değiştirilmesinin zarar ve tehlikelerini, madeni paraların satın alma değeri hakkındaki durumu, Hazine hümayunu soyanların hile ve hud'alarını, masrafların azaltılmasında padişah ve sadrazamın yardımını, hükûmet memuriyetlerinde ulema çocuklarını fazlalığını, padişahın sevgisini kazanmak için rakipler arasında nasıl husumet çıkarıldığını, ulemanın tayin oyunlarını, memuriyetten azil korkusunun nelere yol açtığını, şahsi servetini arayan bir sadrazamın zararlarını, zulümden sakınma ve mazlumu savunmayı, rüşvete çareyi, adil bir hükümetin esaslarını, reform ihtiyacını, evvelki reform teşebbüslerinin boşa gitmesini, danışma ve doğru bilgi almanın lüzumunu, alçak gönüllüğü, aç gözlülük ve kıskançlığı, riyakârlığı yazdı.

250 yıl önce yazdı Defterdar Sarı Mehmet Paşa bunları… 250 yıl sonra benzerini yazmak inanın gücüme/ ağrıma gidiyor. Ki mevcut iktidar da ne yazılsa-söylense kulak asıyor, umursuyor mu? Tarihten hiç ders almıyorlar. Alacak gibi de görünmüyorlar. Ülkenin bu hale düşürülmesi insanın onuruna dokunuyor."