Soner Yalçın: Prof Taşaltın neyin üzerini kapatmaya çabaladı?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 'Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır' açıklamasının ardından istifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın'ın devlet bursuyla okuyan bir bilim insanı olduğunu aktardı. Öte yandan, Ramazan Taşaltın'ın Nurcu olduğunu ileri süren Yalçın "Bu derece abartının sebebi, Prof. Altıntaş'ın -tıpkı kripto FETÖ gibi- 'bir şeyleri örtmek' istemesi mi? Evet, Prof Taşaltın neyin üzerini kapatmaya çabaladı? Ve ne yazık: Türkmen Keçili Köyü'den çıkıp devlet tarafından okutulan çocukların acıklı hikayesidir bu!"dedi.

Soner Yalçın, "Erdoğan'a itaati Allah buyruğuna dönüştüren bir bilim insanını her yönüyle tanımak istedim" diyerek Ramazan Taşaltın hakkında şu bilgilere dikkati çekti:

"Saray ve itibarıyla YÖK rektörün istifasını isteyince Prof. Taşaltın koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Dedim ki:

'Kim bu rektör?'

Kaç gündür gündemde olan Prof. Taşaltın'ın tam anlamıyla portresini bulamadım. İş başa döndü!

Öğrendiklerimi sizinle paylaşayım…

Sormadan edemiyorsunuz: Devlet bursuyla okuyan bir bilim insanı, 'Erdoğan'a itaati farz' olarak nasıl görür?

Nurcu kimliği

Prof. Ramazan Taşaltın dini bilgileri nereden aldı?

Isparta deyince aklıma Said Nursi geliyor! Geçen yıl…

Bir Nurcu'nun 'Erdoğan'a itaat farzdır' demesini anlamam zor. Demezler! Peki… Bu derece abartının sebebi, Prof. Altıntaş'ın -tıpkı kripto FETÖ gibi- 'bir şeyleri örtmek' istemesi mi? Evet, Prof Taşaltın neyin üzerini kapatmaya çabaladı? 'Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnız kaldı' ne demek? Ve ne yazık: Türkmen Keçili Köyü'den çıkıp devlet tarafından okutulan çocukların acıklı hikayesidir bu!"

Soner Yalçın'ın "Abartının sebebi" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz