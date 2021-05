Soner Yalçın: Osmanlı'nın son iki yüz yılı gibi AKP iktidarı da enerjimizi iç politikaya harcatan karmakarışık icraatlara imza atıyor…

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Osmanlı'nın son iki yüz yılı gibi AKP iktidarı da gücümüzü/ enerjimizi iç politikaya harcatan karmakarışık icraatlara imza atıyor…" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Sadece son haftada yaşananlar: Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması… Parti kapatma davası… İstanbul Sözleşmesi'nin reddedilmesi… Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması… Bunların hepsi aynı sonuca varıyor: İktidar, ülkeyi Batı dünyasından koparıyor; küreselleşme yanlılarıyla böyle mücadele edeceğine inanıyor… Bu bir politik tavırdır; 'doğrudur' veya 'yanlıştır' tartışılır…Ama kesin olan şudur, iktidarın kafası karışıktır. Mesela… 4.5 ay önce ne oldu da Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi? Yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'nı tekrar görevden niçin aldı? İktidarın bu tavrını birkaç ay içinde ne değiştirdi? Dün sıkı para politikası/ faiz politikasına karşıydı… Dört ay önce sıkı para politikası/ faiz politikasına sarıldı… Bugün sıkı para politikasına/ faiz politikasına yine karşı… İktidar piyasalara güven vermiyor, piyasada şüphelere yol açacak kararlar alıyor. Bizler, bunlar üzerinde yazıp-konuşmaktan gerçek gündeme yoğunlaşamıyoruz. İktidarın politikaları o kadar darmadağın ki, kafamızı kaldıramıyoruz!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin… CIA yeni başkanı William Joseph Burns'u konuşmuyoruz. Bu atamanın Rusya ile ilişkisini tartışmıyoruz. Bu atamanın İran ile Suriye ile ilişkisini tartışmıyoruz. Hele… 2019'da yayınladığı, “The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for its Renewal” adlı kitabını tartışmıyoruz. Bir önceki görevi olan dış politika düşünce kuruluşu Carnegie Vakfı başkanlığının ne anlama geldiğini tartışmıyoruz. Bunları analiz etmiyoruz…"