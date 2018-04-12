Soner Yalçın: Müslüman Erdoğan, bu kez "Yankee go home" diyebilecek mi?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı ve Rusya'yı tehdit eden tweet'lerini değerlendirirken, "Trump'ın seçimlerde Rusya'dan yardım almakla suçlanması, bir türlü Beyaz Saray'a hakim olamaması, avukatının bürosuna FBI tarafından baskın yapılması tesadüf mü?" diye sordu. Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaşanan süreçte nasıl bir tutum alacağını "Müslüman Erdoğan nerede saf tutacak? Bu kez… 'Yankee go home' diyebilecek mi?" sözleriyle sordu.
Yalçın "Saray'daki aptallar" başlığıyla (12 Nisan 2018) yayımlanan yazısının bir kısmında şunları söyledi:
Görüşleri olmayanların görüşlerini değiştirmesi son derece kolaydır!
ABD tarihinin en kişiliksiz-vasat başkanlarından Truman'ın, ABD'nin en önemlideğişikliklerine imza atan kişi olması son derece düşündürücü değil mi?
Truman artık yok…
Koltuğunda benzer karakterdeki Trump oturuyor…
Peki, ABD'nin Soğuk Savaş'a sebep olan SB değerlendirmesini bugün tekrarlanması ilginç değil mi:
– Rusya ile ittifak zordur.
– Rusya sadece kuvvetten anlar.
– Rusya çok tehlikelidir, Amerikan halkı uyarılmalıdır.
Dün Truman esir alındı. (Dünyada binden fazla askeri üs kurdular.)
Bugün Trump'ın seçimlerde Rusya'dan yardım almakla suçlanması, bir türlü Beyaz Saray'a hakim olamaması, avukatının bürosuna FBI tarafından baskın yapılması tesadüf mü?
Seçimlerde Rusya ile iyi ilişkiler kuracağını söyleyen Trump dün “Füzelerimiz geliyor hazırlan Rusya” dedi!
-Molotov'un demesiyle- Beyaz Saray'da yine bir aptal mı oturuyor?
“Teslim alınan” Trump'a bakalım neler imzalatacaklar!
Sonuçta:
USS Harry S.Truman uçak gemisi saatte 35 mille Akdeniz'e geliyor. Bakalım dünyayı “iki kampa” bölecek mi?
Peki..
Müslüman Erdoğan nerede saf tutacak?
Bu kez…
“Yankee go home” diyebilecek mi?