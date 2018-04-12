Soner Yalçın: Müslüman Erdoğan, bu kez "Yankee go home" diyebilecek mi?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı ve Rusya'yı tehdit eden tweet'lerini değerlendirirken, "Trump'ın seçimlerde Rusya'dan yardım almakla suçlanması, bir türlü Beyaz Saray'a hakim olamaması, avukatının bürosuna FBI ta­rafından baskın yapılması tesadüf mü?" diye sordu. Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaşanan süreçte nasıl bir tutum alacağını "Müslüman Erdoğan nere­de saf tutacak? Bu kez… 'Yankee go home' diyebile­cek mi?" sözleriyle sordu.

Yalçın "Saray'daki aptallar" başlığıyla (12 Nisan 2018) yayımlanan yazısının bir kısmında şunları söyledi:

Görüşleri olmayanların gö­rüşlerini değiştirmesi son derece kolaydır!

ABD tarihinin en kişilik­siz-vasat başkanlarından Truman'ın, ABD'nin en önemlideğişikliklerine imza atan kişi olması son derece düşündürücü değil mi?

Truman artık yok…

Koltuğunda benzer karakter­deki Trump oturuyor…

Peki, ABD'nin Soğuk Sa­vaş'a sebep olan SB değer­lendirmesini bugün tekrar­lanması ilginç değil mi:

– Rusya ile ittifak zordur.

– Rusya sadece kuvvet­ten anlar.

– Rusya çok tehlikeli­dir, Amerikan halkı uyarıl­malıdır.

Dün Truman esir alındı. (Dünyada binden fazla askeri üs kurdular.)

Bugün Trump'ın seçimlerde Rusya'dan yardım almakla suçlanması, bir türlü Beyaz Saray'a hakim olamaması, avukatının bürosuna FBI ta­rafından baskın yapılması tesadüf mü?

Seçimlerde Rusya ile iyi ilişkiler kuracağını söyleyen Trump dün “Füzelerimiz ge­liyor hazırlan Rusya” dedi!

-Molotov'un demesiyle- Be­yaz Saray'da yine bir aptal mı oturuyor?

“Teslim alınan” Trump'a bakalım neler imzalatacaklar!

Sonuçta:

USS Harry S.Tru­man uçak gemisi saatte 35 mille Akdeniz'e geliyor. Baka­lım dünyayı “iki kampa” bö­lecek mi?

Peki..

Müslüman Erdoğan nere­de saf tutacak?

Bu kez…

“Yankee go home” diyebile­cek mi?