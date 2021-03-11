Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Meral Hanım, HDP seçmenini kazanmak için dünün hatalarını yapmama konusunda özenli davranıyor" görüşünü savundu.

Yalçın, "Sözü İyi Parti lideri Meral Akşener'e getirmek istiyorum… 1990'larda siyasetin merkezindeydi; İçişleri Bakanlığı yaptı. Kısa süreli bakanlığı sembolik idi: İlk kadın İçişleri Bakanı olması da değildi konu; Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Yani, 1990'ların şiddetli siyasal dönemini yakından yaşadı. Sanırım herkes şu görüştedir: Meral Hanım devleti bilir…Meral Hanım politik tecrübeye sahiptir… 1990'larda çocuk olan bugünün kimi politikacıları, köşe yazarları Meral Akşener'e HDP konusunda akıl veriyor! Siyasi mühendislik, politik manevra öğretmeye çalışıyor. Bir ezberi tekrarlayıp aslında diyorlar ki; 'Meral Hanım 1990'lardaki politik hataları devam ettir!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

"Terörle mücadele ile sivil siyaseti birbirine karıştırmak PKK'yı güçlendirir. 1990'lardan hiç mi ders almayacağız? Meral Hanım, PKK terörüyle mücadele etme konusunda hep kararlı oldu. Tahminime göre bugün, HDP seçmenini kazanmak için dünün hatalarını yapmama konusunda özenli davranıyor. Bu politik tavır doğrudur.

1990'lardaki 'asarız keseriz, kapatırız' anlayışının bugün 'hortlatılması' altı milyon HDP seçmenini legal siyasetin dışına çıkarır. Ki bunun ülkeye yararı yoktur. İktidar ve ortağı tıpkı 1990'larda olduğu gibi ağır ekonomik krizle mücadele edeceğine gündemi saptırmaya çabalıyor…"