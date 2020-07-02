Soner Yalçın: Libya haberleri gerekçe gösterilerek bize kimler zulmediyor, iktidar bunu kendini sormalı

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Odatv'nin çizgisinin yıllardır değişmediğini belirterek tutuklamalara tepki gösterdi. Yalçın, "Libya haberleri gerekçe gösterilerek bize kimler zulmediyor, iktidar bunu kendini sormalı" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Bugün bize diyorlar ki: 'Libya operasyonu konusunda casusluk yaptınız?' Odatv'yi kapattılar…- Barış Pehlivan'ı hapiste tutuyorlar… Müyesser Yıldız'ı zindanda tutuyorlar… Biz bu casusluğu hangi ülke adına yapıyormuşuz; tek somut bilgi-belge yok. Koca bir yalan. Kumpas bu! Odatv'nin dokuz yıllık tavrı açıktır: Erdoğan, Libya'ya müdahaleye karşı olduğunda destekledik. Erdoğan, NATO'nun Libya'ya müdahalesine boyun eğdiğinde karşı çıktık." görüşünü savundu.

Yalçın, "Zamanla… Erdoğan Doğu Akdeniz üzerinden emperyalizmin Türkiye'yi kuşatma planını yarmak için adımlar attığında desteğimizi vermekten geri durmadık.Odatv'nin dokuz yıllık tavrında hiçbir sapma yok. Hiçbir gün kıvırmadı; anti emperyalist duruşunu bozmadı. Başından beri Fransa'nın vd. emperyalist güçlerin suç işlediğini haykırdı.Bu politik duruşu sebebiyle Gladio/CIA kuklası FETÖ tarafından kumpasla hapse atıldık.Biz hiçbir zaman kişiler üzerinden değil fikirler üzerinden siyaseti benimsedik." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Peki bugün: Odatv neden kapalı? Barış Pehlivan neden hapiste? Müyesser Yıldız neden zindanda? Libya haberleri gerekçe gösterilerek bize kimler zulmediyor? “Casusluk kumpası” örtüsü altına kimler saklanıyor? İktidarın bunu kendine sorması gerekiyor…" ifadesini kullandı.

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