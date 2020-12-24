Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Kendimi yel değirmenlerine savaş açan Don Kişot gibi hissetmeye başladım" düşüncesini dile getirdi. Yalçın okuyucularının yeni yılını kutlayarak bir süre 'izin' istedi.

Yalçın bugünkü yazısında, "Oturdum klavyenin başına lanet okunan, tek suçlu gösterilen 2020 yılı üzerine yazacaktım…Hayır yılın kronolojisini yapacak değildim. Şuna değinecektim:İnsanoğlu gerçekle yüzleşmiyor; hep bahane arayışında. Neymiş bu yılın tüm kabahatli olanı 2020 yılı imiş!Her daim olduğu gibi suçlu semboller, suçlu simgeler… Suçlu, insanoğlunun bulduğu/ yarattığı 'zaman' kavramı." görüşünü savundu.

Yalçın, "Defol git 2020' öyle mi? 'Uğursuz 2020' öyle mi? 'Asıl suçlu ayağa kalk' diyecek insan sayımız ne çok azaldı. Kapitalizmin işaret parmağı insanoğluna hep bir suçlu gösteriyor. Soyut sabıkalıları düşman sanmamızı sağlayarak kendini saklıyor kapitalizm. Bir 'maskeli balo' oyunu bu! İşte… Bunları yazacaktım bugün. Yorulduğumu hissettim. Elim klavyeye gitmedi. Dayatılanlara, karşı durmaktan bezdim. Kendimi, yel değirmenlerine savaş açan Don Kişot gibi hissetmeye başladım. Bana biraz izin veriniz lütfen. Gelecek yıl başında buluşuruz. Herkese iyi seneler…" ifadesini kullandı.