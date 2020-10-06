Soner Yalçın: Kadir Mısıroğlu 'kafasıyla' dünü değerlendirirseniz bugünün ülke sorunlarını nasıl çözebilirsiniz?

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, iktidarın her olay, kriz veya sorunda sürekli geçmişi gündeme getirdiğini belirterek, "Kadir Mısıroğlu 'kafasıyla' dünü değerlendirirseniz bugünün ülke sorunlarını nasıl çözebilirsiniz? Kriz büyüdükçe iktidarın -gerçeklerden kopuk- düne dönüş ivmesi artıyor!" görüşünü savundu.

Yalçın, "Geçmiş dönemi, devamlı şimdiki zamanda yaşatmaya çalışıyor!Buradaki asıl sorun iktidarın sadece başarısızlığına kılıf bulma arayışı değil; veya sorumluluktan kurtulma ihtiyacı da değil. Bu bakış açısı daha büyük soruna sebep oluyor." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Asıl mesele şu: Geçmişi anlayış şekliniz, şimdiki zamanı nasıl anlayacağınızı gösterir. Yani, Osmanlı'nın başına gelenleri sürekli “üst akıl komplosuyla” açıklarsanız; bugünün sorununu da bu kafayla izah etmeye çalışırsınız! Bu kavrayış/ bu anlayış, iktidarı gerçekler dünyasından uzaklaştırır. İşte asıl tehlike iktidarın hayal aleminde bulunmasıdır. Bu ruh hali, şimdiki zamanın hakikati olan; piyasaların durgunluğa girmesi, işsizliğin çığ gibi büyümesi, pahalılığın yaşamı güçsüzleştirmesi, intiharların artması gibi gerçekler ile yüzleşemez…" yorumunu yaptı.

Yalçın, "Kadir Mısıroğlu 'kafasıyla' dünü/tarihi değerlendirirseniz, bugünün nesnel analizini nasıl yapabilirsiniz/ bugünün ülke sorunlarını nasıl çözebilirsiniz? İtibariyle, iktidarınızın hiçbir hatası olmadığını, sorunun/krizin/olayın tek sebebinin 'dış parmaklar' olduğu vehmine/ kuruntusuna kapılırsınız. Bu hal iktidarınızı takıntılı yapar. Bu hal iktidarınızı muhakeme yapamaz duruma getirir. Bu hal iktidarınızı aşırı kuşkucu yapar. İktidarın asıl çözmesi gereken problemi budur: Bugün bu derece ağır ekonomik kriz yaşanmasının önemli nedenlerinden biri, iktidarın geçmişi anlama-analiz etme yanlışlığından bir türlü kurtulamamasıdır. Ve ne yazık ki, kriz büyüdükçe iktidarın -gerçeklerden kopuk- düne dönüş ivmesi artıyor!" ifadesini kullandı.

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