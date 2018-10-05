Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemin intikamını aldığını, artık vazgeçmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin temel ihtiyacının özgürlük olduğunu dile getiren yazar, "Ilıcaklar- Altanlar, tarih ve toplum karşısında ahlaken-vic­danen mahkum olmuşlardır. Bu yaşlarında fiziki hapse artık gerek yoktur. Zor olan ruhsal esarettir. Osman Kavala'nın cezae­vinde olma sebebini kimseye anlatamazsınız. Katilleri değil, -her ne kadar fikirlerimiz uyuşmasa da- düşünceyi sanık sandalyesinden kal­dırınız. Selahattin Demir­taş gibi siyasetçilere karşı yazıyla- çiziyle özgür ortamda bırakın bizler mücadele ede­lim" dedi.

Soner Yalçın'ın "Temel ihtiyaç" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Erdoğan da geçmiş dö­nemin intikamını almaktan vazgeçmeli artık.

İnsan belirli tefekkür derin­liğine ulaşınca intikam duygu­sundan uzaklaşmalıdır.

Keza:

Ülkeye dört koldan saldırı­yorlar; akıllı olup stratejik dav­ranmak zorunda AKP iktidarı. Örneğin…

Ilıcaklar- Altanlar, tarih ve toplum karşısında ahlaken-vic­danen mahkum olmuşlardır. Bu yaşlarında fiziki hapse artık gerek yoktur. Zor olan ruhsal esarettir.

Serbest bırakmak uzlaş­mak anlamına gelmez.

Osman Kavala'nın cezae­vinde olma sebebini kimseye anlatamazsınız. Katilleri değil, -her ne kadar fikirlerimiz uyuşmasa da- düşünceyi sanık sandalyesinden kal­dırınız. Selahattin Demir­taş gibi siyasetçilere karşı yazıyla- çiziyle özgür ortamda bırakın bizler mücadele ede­lim.

Yapılması gereken sadece hoşa gideni yapmak değildir.

Kötülük sıradandır, çabuk sırıtıp ortaya çıkar. İyiliğin de­rinliği vardır. Ne diyor Sokra­tes,“Yanlış yapmaktansa ona maruz kalmayı tercih ederim!” İyilik mutlaka kazanır.

Diyorum ki: Krizi aşmak salt ekonomik tedbirlerle olmaz. Doğruluğa inanın; adaletli olun/ hukukun üstünlüğünden yana olun. Hakikati aramaya devam eden gazetelerle-gazetecilerle uğraşmaktan vazgeçin. Bu ülkenin temel ihtiyacı özgürlüktür, bunu mutlak sağlayın.

Yoksa… Güvenilir olmak için Mc­Kinseylerin kapısını daha çok çalarsınız!"

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