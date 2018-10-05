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Soner Yalçın: Ilıcak, Altanlar, Osman Kavala, Selahattin Demir­taş; düşünceyi sanık sandalyesinden kal­dırın

"Diyorum ki: Krizi aşmak salt ekonomik tedbirlerle olmaz"

05 Ekim 2018 16:11

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  geçmiş dönemin intikamını aldığını, artık vazgeçmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin temel ihtiyacının özgürlük olduğunu dile getiren yazar, "Ilıcaklar- Altanlar, tarih ve toplum karşısında ahlaken-vic­danen mahkum olmuşlardır. Bu yaşlarında fiziki hapse artık gerek yoktur. Zor olan ruhsal esarettir. Osman Kavala'nın cezae­vinde olma sebebini kimseye anlatamazsınız. Katilleri değil, -her ne kadar fikirlerimiz uyuşmasa da- düşünceyi sanık sandalyesinden kal­dırınız. Selahattin Demir­taş gibi siyasetçilere karşı yazıyla- çiziyle özgür ortamda bırakın bizler mücadele ede­lim" dedi. 

Soner Yalçın'ın "Temel ihtiyaç" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle: 

"Erdoğan da geçmiş dö­nemin intikamını almaktan vazgeçmeli artık.
İnsan belirli tefekkür derin­liğine ulaşınca intikam duygu­sundan uzaklaşmalıdır.
Keza:
Ülkeye dört koldan saldırı­yorlar; akıllı olup stratejik dav­ranmak zorunda AKP iktidarı. Örneğin…
Ilıcaklar- Altanlar, tarih ve toplum karşısında ahlaken-vic­danen mahkum olmuşlardır. Bu yaşlarında fiziki hapse artık gerek yoktur. Zor olan ruhsal esarettir.
Serbest bırakmak uzlaş­mak anlamına gelmez.
Osman Kavala'nın cezae­vinde olma sebebini kimseye anlatamazsınız. Katilleri değil, -her ne kadar fikirlerimiz uyuşmasa da- düşünceyi sanık sandalyesinden kal­dırınız. Selahattin Demir­taş gibi siyasetçilere karşı yazıyla- çiziyle özgür ortamda bırakın bizler mücadele ede­lim.
Yapılması gereken sadece hoşa gideni yapmak değildir.
Kötülük sıradandır, çabuk sırıtıp ortaya çıkar. İyiliğin de­rinliği vardır. Ne diyor Sokra­tes,“Yanlış yapmaktansa ona maruz kalmayı tercih ederim!” İyilik mutlaka kazanır.
Diyorum ki: Krizi aşmak salt ekonomik tedbirlerle olmaz. Doğruluğa inanın; adaletli olun/ hukukun üstünlüğünden yana olun. Hakikati aramaya devam eden gazetelerle-gazetecilerle uğraşmaktan vazgeçin. Bu ülkenin temel ihtiyacı özgürlüktür, bunu mutlak sağlayın.
Yoksa… Güvenilir olmak için Mc­Kinseylerin kapısını daha çok çalarsınız!"

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