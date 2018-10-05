Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemin intikamını aldığını, artık vazgeçmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin temel ihtiyacının özgürlük olduğunu dile getiren yazar, "Ilıcaklar- Altanlar, tarih ve toplum karşısında ahlaken-vicdanen mahkum olmuşlardır. Bu yaşlarında fiziki hapse artık gerek yoktur. Zor olan ruhsal esarettir. Osman Kavala'nın cezaevinde olma sebebini kimseye anlatamazsınız. Katilleri değil, -her ne kadar fikirlerimiz uyuşmasa da- düşünceyi sanık sandalyesinden kaldırınız. Selahattin Demirtaş gibi siyasetçilere karşı yazıyla- çiziyle özgür ortamda bırakın bizler mücadele edelim" dedi.
Soner Yalçın'ın "Temel ihtiyaç" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Erdoğan da geçmiş dönemin intikamını almaktan vazgeçmeli artık.
İnsan belirli tefekkür derinliğine ulaşınca intikam duygusundan uzaklaşmalıdır.
Keza:
Ülkeye dört koldan saldırıyorlar; akıllı olup stratejik davranmak zorunda AKP iktidarı. Örneğin…
Ilıcaklar- Altanlar, tarih ve toplum karşısında ahlaken-vicdanen mahkum olmuşlardır. Bu yaşlarında fiziki hapse artık gerek yoktur. Zor olan ruhsal esarettir.
Serbest bırakmak uzlaşmak anlamına gelmez.
Osman Kavala'nın cezaevinde olma sebebini kimseye anlatamazsınız. Katilleri değil, -her ne kadar fikirlerimiz uyuşmasa da- düşünceyi sanık sandalyesinden kaldırınız. Selahattin Demirtaş gibi siyasetçilere karşı yazıyla- çiziyle özgür ortamda bırakın bizler mücadele edelim.
Yapılması gereken sadece hoşa gideni yapmak değildir.
Kötülük sıradandır, çabuk sırıtıp ortaya çıkar. İyiliğin derinliği vardır. Ne diyor Sokrates,“Yanlış yapmaktansa ona maruz kalmayı tercih ederim!” İyilik mutlaka kazanır.
Diyorum ki: Krizi aşmak salt ekonomik tedbirlerle olmaz. Doğruluğa inanın; adaletli olun/ hukukun üstünlüğünden yana olun. Hakikati aramaya devam eden gazetelerle-gazetecilerle uğraşmaktan vazgeçin. Bu ülkenin temel ihtiyacı özgürlüktür, bunu mutlak sağlayın.
Yoksa… Güvenilir olmak için McKinseylerin kapısını daha çok çalarsınız!"
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