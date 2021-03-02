Soner Yalçın: İddia o ki, Erdoğan ile Asiltürk görüşmelerinde İstanbul il başkanlığı pazarlığı yapılmıştı!

OdaTV İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinde İstanbul il başkanlığı pazarlığı yapıldığı iddiasının gündeme geldiğini belirtti. Yalçın, “Hiç ihtimal vermiyorum. Ancak sohbet konusunun İstanbul il seçimine yansıdığını düşünüyorum” görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Sağda… Daha düne kadar Erdoğan'a ağır eleştiriler yönelten Devlet Bahçeli/MHP bugün niçin Cumhur İttifakı içinde? Solda… Daha düne kadar Erdoğan'a ağır eleştiriler yönelten Doğu Perinçek/VP bugün niçin Cumhur İttifakı destekçisi? Aslında… Bu iki sorunun cevabı Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan ile yakınlaşmasının da yanıtı olduğunu düşünüyorum… Erdoğan'ın son politik virajı CIA destekli FETÖ darbe girişimiyle oldu. Keza, PKK ve IŞİD saldırıları da aynı dönemde gerçekleşti. Hele o dönem Batı medyasının hakkında sıklıkla 'diktatör' tanımlamaları Erdoğan'ın Milli Görüş çizgisini 'hatırlamasına' sebep oldu. Böylece –dünyadaki siyasal akıma uygun olarak Erdoğan 'millilik gömleğini' tekrar giydi!" ifadesini kullandı.