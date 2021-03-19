Soner Yalçın: HDP tasfiye edilirse süreç yine en başa dönecek, bunu değiştirmenin yolu partinin köklü özeleştiri yapması

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin olarak "HDP ve kadroları -hukuk eliyle- tasfiye edilirse süreç yine en başa dönecek. Bunu değiştirmenin yolu az çok tecrübe kazanan HDP'nin köklü özeleştiri yapmasıdır. En büyük zaferin, kan dökmeden kazanılacağını öğrenmeleri gerekiyor artık." görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Parti kapatmayla ilgili senelerdir söylenen bilindik lafların faydası yok artık. PKK payandası olmaktan çıkmaları gerekiyor. Ülkemize ve insanımıza bedel ödemekten vazgeçmeleri gerekiyor. Yenilgiyi ve ölümü yüceltmeyi bırakmaları gerekiyor. Öfkeli-kızgın, öç alma peşindeki tavırlarına son vermeleri gerekiyor. Sorumluluktan kaçmamaları gerekiyor. -Çuvaldızını kendilerine batırmaları gerekiyor. Evet… HDP'nin, legal siyasete gerçek anlamda dönüp PKK'nın “aracı” olmaktan çıkması gerekiyor. Başka yol yok." düşüncesini dile getirdi.