Soner Yalçın: HDP'nin kapatılacağına ihtimal vermiyorum; iktidar, HDP'yi sadece sert siyasetine araç yapacak

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin olarak, "HDP'nin kapatılacağına ihtimal vermiyorum; iktidar, HDP'yi sadece sert siyasetine araç yapacak" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Kimse, 2023 seçimini bugünden 'çantada keklik' görmesin. Önümüzdeki iki yıllık sürecin ana belirleyeni HDP'ye tavır olacak. İktidarın/Cumhur İttifakı'nın HDP konusunu hep sıcak tutacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. İktidarın bu tavrına karşı HDP nasıl siyasi strateji takip edecek? PKK, silahlı teröre devam edecek ise… HDP, PKK'yı desteklemeyi sürdürecek ise… Yani bilinen kanlı yalancı süreç devam ederse Millet İttifakı'nın birlikteliğinin hayli zorlaşacağını öngörmek için dahi olmaya gerek yok. Önümüzdeki -sert geçecek- bu politik sürecin asıl belirleyeni HDP olacak! Tekrar sorayım: HDP ne yapacak? Nasıl bir politik çizgi takip edecek?" ifadesini kullandı.

Yalçın şunları kaydetti:

Gerçek şu: HDP, PKK/Kandil mahcubiyetini üzerinden atamayıp, kısık sesle terörü olumla tavrını sürdürmeye devam ederse, iktidarın “kullanışlı partisi” olacak. Fezlekeler vs bunun göstergesi…

HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP gibi HDP'nin kapatılacağına ihtimal vermiyorum; iktidar, HDP'yi sadece sert siyasetine araç yapacak… Sandığı halkın önüne şu taktikle koyacak: HDP'den yana mısınız, karşı mısınız? Yani, 'milliler'- 'gayri milliler' Önümüzdeki siyasi gruplaşmanın böyle şekilleneceğini düşünüyorum…"