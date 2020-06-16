Soner Yalçın: Gazeteci hangi haberi yapacağını, istibdat döneminde olduğu gibi, devlete mi soracak?

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasının Türkiye'de bir milat olduğunu belirten Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "İşin özünde gazetecilik hapse atılarak tehlikeli bir süreç başlatıldı. Artık gazeteci hangi haberi yapacağını -istibdat döneminde olduğu gibi- devlete mi soracak?" diye sordu.

Yalçın, "Muhtemelen irtibat kurması için 'görevlendirilen' -psikolojik tedavi gören- bir astsubayın söylediklerini not eden Müyesser Yıldız, bu habercilik eylemi sebebiyle nasıl tutuklanır? İşin özünde gazetecilik hapse atılarak tehlikeli bir süreç başlatıldı. Artık gazeteci hangi haberi yapacağını -istibdat döneminde olduğu gibi- devlete mi soracak? Bu sebeple sert bir örnek yazdım: PKK konusunda haber-analizler artık suç kapsamında mı? Kuşkusuz… Kendine karşı silahlı kalkışma yapan -PKK gibi- her terör örgütüyle devlet mücadele eder. Ama… İktidar gazetecinin eline 'kelepçe' vurarak, açık kaynakları yok ederek 'açılım masallarına' yine kanmaz mı?" ifadesini kullandı.

Yalçın, "Birileri' tıpkı FETÖ döneminde olduğu gibi gerçek gazetecilerin yazmasının-konuşmasının önüne geçmek istiyor. Büyük hatadır:Bırakınız yazalım…Bırakınız konuşalım. Bu ülke menfaatinedir.Barışları tutuklamak doğru değildir. Müyesser Yıldız'ı tutuklamak doğru değildir. Odatv'yi kapatmak doğru değildir. Anlatmadan-yazmadan-yorumlamadan gazetecilik olmaz. PKK yönetimi içindeki çatışmaları yazmak nasıl suç olur? Tek yanlı haber doğru değerlendirme yapmayı güçleştirir. Gazetecilik, hürriyetin ayrılmaz parçasıdır. Bilgi-haber olmayan yerde cehalet olur. Gazeteciliği özgürleştirin… Ülkenin Odatv'ye ve Barışlara, Müyesser'e ihtiyacı var; bunu iktidarın kavraması gerekiyor. Arkadaşlarımız vatanseverdir. Yoksa bilmiyorlar mı; dönem rüzgârlarına kapılıp demeç gazeteciliği yapmayı veya eline verileni sorgusuz yazmayı…" düşüncesini dile getirdi.

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