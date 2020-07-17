Soner Yalçın: FETÖ taktiği 'isimsiz ihbar mektupları' süreci yine başladı

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in isimsiz ihbar mektubuyla ifadeye çağrılmasına ilişkin, "FETÖ taktiği 'isimsiz ihbar mektupları' süreci yine başladı" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Manisa İl Jandarma'ya Aytunç Erkin ile ilgili böyle isimsiz bir mektup ulaştı. Mektubun konusu, Aytunç Erkin'in yaptığı bir röportaj idi. Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok röportajda, yargıda hâlâ 2 bin 83 FETÖ'cünün görev yaptığını söyledi. İşte… Mektubu yazan meçhul kişi bu sözlerden rahatsızdı; gazeteci Erkin'in cezalandırılmasını istiyordu! Jandarma bu isimsiz mektubu Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Emniyet yazılanları ciddiye alıp 'Türklüğe hakaret' tespitiyle isimsiz ihbarı Manisa Savcılığı'na ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Yalçın, "Ve savcılık dosyayı ‘Türklüğe hakaret'ten çıkarıp 'kamuya hakaret' kapsamına sokarak gazeteci Erkin'i şüpheli yaptı. Öyle ki, bu tür soruşturmalarda Adalet Bakanlığı'nın izni şart ama savcılık buna gerek duymadı! Niye? Savcılığın, FETÖ ile irtibatlı hâkim-savcılar ile ilgili soruşturmalardan haberi yok mu? En son bir hafta önce FETÖ ile irtibatlı bulunan 26 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmadı mı?Gerek emekli askeri savcı Üçok'un gerek gazeteci Erkin'in FETÖ'nün yargı ayağına yönelik mücadelesini bilmiyor olabilir mi savcılık? Bu isimsiz mektup nasıl ciddiye alınır? Manisa'da neler oluyor?" diye sordu.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

İşin özünde:

Bu dosya içeriğinin Barış Pehlivan ve Müyesser Kılıç'ın hedef yapılmasından farkı yok. Kim bu “merkez?” Bilinsin ki: Dünden bugüne FETÖ ile mücadele veren bir avuç gazeteci arkadaşımız Gennadios Skolarios gibi “inancından” asla taviz vermez. Gerekirse hepsi kalemini kırar ve “manastıra” çekilir. Kimse onları kriptolar ile karıştırmasın! Kimsenin hakikati kirletmesine izin vermeyeceğiz.

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