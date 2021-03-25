Odatv İmtiyaz sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Erdoğan, duygularla donatılan semboller-fanteziler ile 2023'teki sandıkta akılcılığı yenmek istiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırılmasını, Kobani iddianamesini, parti kapatmayı tekrar gündeme taşımasını, politik sert dilinden taviz vermemesini, yalan ve yanlışlarla dolu kolektif hafıza oluşturmak istemesini böyle okumak gerek." görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Erdoğan ülkeyi 'milli' ve 'gayri milli' diye ikiye bölecek. Gayri milli cepheye koyacakları; HDP severler, AB severler olacak! Erdoğan'ın dilinde şu iki soru hep olacak: 'Sen kimsin?', 'Sen neye hizmet ediyorsun?' Erdoğan, 2023 seçiminin referandum havasında geçmesini isteyecek: İslami değerlerden yana mısın, karşı mısın? Avrupalılaşmaktan yana mısın, karşı mısın? Türkiye'den yana mısın, karşı mısın? PKK'dan-HDP'den yana mısın, karşı mısın? Karşıtlığı, aşırılığı, kamplaşmayı körükleyecek. Anayasa değişikliği tartışmalarının bu minval üzerinden geçmesini planlayacak!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayınız ki: Sembollerin, toplumsal ve kültürel alanda yoğun biçimde dolaşıma girmesi “duygusal buluşma” yaratır… Başta ekonomi olmak üzere bin bir sorunla baş edemeyen Erdoğan, 2023 seçimini kazanmasının tek yolunun akıldan değil, duyguları etkilemekten geçeceğini hesap ediyor."