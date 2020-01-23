Soner Yalçın, Enver Altaylı-Türkeş ilişkisini yazdı: Ülkücülerin konusunda çıkaracağı dersler yok mu?

Yarın…

Bir büyük gazetecinin ölüm yıldönümü: Uğur Mumcu.

Dostoyevski, Rus gerçekçilik akımının öncüsü N. Gogol'un “Palto” öyküsüne göndermede bulunarak, “hepimiz Gogol'un Palto'sundan çıktık” dedi.

Türkiye'de çok araştırmacı gazeteci “Uğur Mumcu'nun köşesi Gözlem'den çıktı!”

Bugün…

Bir hakkı teslim etmek gerekiyor:

Gündemde eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın, “Muhterem efendim” diye başlayan Fethullah Gülen'e gönderdiği mektup var. Yıl, 2008.

– Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u şikâyet ediyor.

– Dönemin MİT Ortaasya Sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nu şikâyet ediyor.

Her ikisinin de daha sonra FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'ne atıldığını biliyorsunuz!

Enver Altaylı konusunda çok yazı (ve “Bay Pipo” kitabını) yazdım. Hatta -danışmanlığını yaptığım- M. Ali Birand'ın 32. Gün programında karşı karşıya gelip sordum:

– “Enver Bey, CIA ajanı olduğunuz iddialarına ne diyorsunuz?”

Şu yanıtı verdi:

– “CIA ajanı olduğumu ispatlayacak küçücük bir delil bulursanız ben vatana ihanet suçundan yargılanmamı isteyeceğim…”

CIA ajanı -darbeci- Ruzi Nazar'ın manevi evladı…

CIA ajanı -darbeci- Duanne Claridge'e büyük hayranlık duyan…

CIA ajanı -darbeci- Alen Fiers ile FETÖ kumpasları boyunca 53 kez telefonla görüşen…

FETÖ darbesinde “görev alan” Enver Altaylı adını yıllar önce bizler ilk kez Uğur Mumcu'dan duyduk…

Seneler sonra gerçek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesiyle ortaya çıktı: CIA ile ilişkisi vardı!

Son sözü daima hakikate bağlı gazeteciler söyler; Uğur Mumcu gibi…

KİLİT İSİM

Enver Altaylı, FETÖ'nün küresel bağlarını ortaya çıkarmak için fırsattır: FETÖ-CIA ilişkisinin kilit ismidir…

15 Temmuz FETÖ darbesinin kilit ismidir…

Konu, Başbuğ ve Kozinoğlu kumpasının çok ötesindedir. Dünya kamuoyuna CIA'nın bu işin neresinde olduğunu ispatlayacağımız en değerli kanıttır!

Uğur Mumcu yıllarca Enver Altaylı-CIA ilişkisini anlatmaya çabaladı. Dinletemedi. Dönek solcu liboşlar her yazdığına karşı demediklerini bırakmadı! Peki… Zamanla -Uğur Mumcu'nun demesiyle- bu liboşların tamamının FETÖ “müridi” olması tesadüf mü?

Türkiye'deki mücadele; antiemperyalist- tam bağımsızlıkçı Kuvayı Milli çizgisiyle, emperyalizm kuklaları arasındadır.

CIA'nın emrindeki FETÖ bu kuklalardan biriydi; Fethullah Gülen'in, Enver Altaylı'dan liboşlara kadar müttefik bulmasının sebebi budur…

Sadece CIA değil… Onun gölgesindeki F. Almanya istihbarat örgütü (BND) görevlisi Dr. Hans E. Kannapin ve Fritz Michel'in Türkeş, Enver Altaylı (ve Ilıcakların Tercüman gazetesi) ile yakın ilişkisini bize ilk öğreten Uğur Mumcu olmadı mı?

Türkiye'de FETÖ konusunda yanlış soruşturma ve tartışma yapılıyor; ana hedef FETÖ'nün ipini CIA'nın tuttuğunu dünyaya anlatılmalıdır…

ÖZELEŞTİRİ ZAMANI

Evet… Mesele Enver Altaylı'ın, Fethullah Gülen'e mektup yazıp birilerini şikâyet etmesinin çok ötesindedir. Yakın tarihi tekrar yazmak gerekiyor. Örneğin:

Ülkücülerin Enver Altaylı konusunda çıkaracağı dersler yok mu? Konu sadece FETÖ ile mi sınırlı?

– Enver Altaylı Türkeş'in sağ kolu değil miydi?

– Enver Altaylı MHP'nin yayını organı Hergün gazetesinin genel yayın yönetmeni değil miydi?

– Enver Altaylı MHP'nin Almanya Müfettişi değil miydi?

Sadece MHP değil… Nizami Alemciler/Alperenler (BBP), CIA ilişkili Enver Altaylı konusunda ne düşünüyor? Sovyetler Birliği 1990'da dağılınca Ülkücüler bölündü; kimileri için Türk-İslam Sentezi'nin dini yönü ağır basmaya başladı. Ülkücü Gençler Derneği Genel Başkan Yardımcısı -Enver Altaylı'nın dayı oğlu- Burhan Kavuncu, milliyetçi kimliğinin yerine ümmetçiliği koyarak şeriatı savunmaya başladı. “Yeryüzü” adlı dergiyi çıkarak cihatçı gençlerin rol modeli oldu. “Cihat” diyerek CIA milisi olma konusunda bugün ne düşünüyor bu camia?

Enver Altaylı'nın Zaman gazetesindeki röportajında, “Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Fethullah Gülen Hocaefendi'dir” demesinin anlamını bugün kavrıyorlar mı?

CIA'nın Ortaasya seferinde Fethullah Gülen, Enver Altaylı gibi başka kimler kullanıldı? FETÖ'nün siyasi ayağı bu politik birikimle ortaya çıkarılır!

Sonuçta… Tüm bu hakikatleri ilk yazan gazeteci Uğur Mumcu oldu.

Atatürk devrimcilerinin yanılmadıklarını zaman ispatlıyor.

Büyük gazeteci olmak budur; zamanın ötesindedir.