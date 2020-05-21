Soner Yalçın: Düşünsel temellerini FETÖ'nün oluşturduğu gazetenin yayın çizgisini belirleyen Pelikan'ın asıl hedefi ne?

Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın, 19 Mayıs günü Vahdettin ve Damat Ferit'i yücelten haberler çıkan Sabah Gazetesi ve TRT Haber ekranlarında "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yazmasına ilişkin olarak, "Sabah gazetesi, ittifakı güç duruma sokacak ve büyük oy potansiyeline sahip merkez seçmeni kaçırtacak tarihi zorlamaya neden ihtiyaç duydu? Bu savunuculuğun Erdoğan'a seçim mi kazandıracağını sanıyor? Saçma…

Sabah gazetesinde bilmediğimiz görünmez el mi var? Düşünsel temellerini FETÖ'nün oluşturduğu, gazetenin yayın çizgisini belirleyen “Pelikan” adı verilen grubun asıl hedefi ne? Ulusal bayram gününde kamuoyunun tepkisini çekecek bu siyasal tavrın gizli bir amacı olmalı mutlaka!

İktidar ortağı Bahçeli'yi kızdıracaklarını bile bile bu zorlama gayretlerini nasıl yorumlamak gerekiyor? Asıl hedef Bahçeli mi? Asıl hedef Cumhur İttifakı mı? FETÖ bu işin neresinde?" ifadelerini kullandı.

Soner Yalçın, Sabah'ın merkez gazetesi olduğunu belirterek, "Türkiye'de merkez Atatürk konusunda hassastır. Bu tür marjinal tartışmaların yeri merkez gazeteler olmaz. Vahdettin-Damat Ferit savunuculuğunu Akit benzeri uç yayın organları yapabilir; ve kimseler de pek yadırgamaz. Ancak merkez gazeteler, okuyucusunu kaybetmemek amacıyla bu gibi tartışmalı konularından uzak durur. Hele hele milli bayram gününde…

Amerika'da, kurucu ilk başkan George Washington hakkında “kaç bin kölesi vardı” gibi tartışma var mı? Yok. Sabah, ne okuyucusunu ne de tepki göstereceği bilinen Bahçeli'yi umursamadan Vahdettin-Damat Ferit zorlamasına niçin ihtiyaç duydu? Erdoğan ve Bahçeli yeni seçim yasası üzerinde çalışırken iktidar ortakları arasına kuşku sokmanın ne amacı olabilir?" diye yazdı.

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