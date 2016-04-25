Soner Yalçın: Davutoğlu ve Numan Kurtulmuş İran devriminden 6 ay önce silahlı eğitim almıştı!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş hakkında tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Aralarında Davutoğlu ve Kurtulmuş'un da bulunduğu 15 lise öğrencisinin "1979 yılında İran devriminden 6 ay önce silahlı din eğitimi almak için Kaz Dağları'nda kampa girdiklerini" ileri süren Yalçın, "Murat Ülker'in sahibi olduğu bir çadırda kalıyorlardı. 6 ay önce İran’da İslam devrimi gerçekleşmişti! Sanıyorlardı ki, İran dalgası Türkiye’yi de hemen etkileyecek ve devrim sürecekti! Kendi aralarında tartıştıkları, devrimin 'silahlı mı silahsız mı' olacağıydı!" iddiasında bulundu.
'galat-ı meşhur' kitabında yer verdiği iddialarla ilgili Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Yalçın, şunları söyledi:
"Çadır etrafında nöbet tutuyorlardı ellerindeki derme çatma tüfeklerle! Büyükleri tembih etmişti; “Domuzlara karşı kendimizi korumak için silahla nöbet tutuyoruz” diyeceklerdi. İçlerinde en disiplinli ve çalışkan olan, Murat Ülker’in İstanbul Erkek Lisesi’nden sınıf arkadaşı Ahmet Davutoğlu’ydu! Ağabeylerini kızdırmamak için kampta futbol oynamıyorlardı. Oysa “438 Davutoğlu” İstanbul Erkek Lisesi’nin arkasındaki moloz taşlı bölümde her teneffüs futbol oynuyordu. İyi futbolcuydu; kıvraktı. Kampta din konusunda içlerinde en bilgili olan da Davutoğlu’ydu. (…) Davut- oğlu’ndan sonra kampın diğer çalışkan ismi; İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden Numan Kurtulmuş’tu. Aynı yaştaydılar; 20… 1979’daki Kaz Dağları Kampı’nın iki genç ismi bugün Türkiye’yi yönetiyor: Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş…"