Soner Yalçın: Davutoğlu ve Numan Kurtulmuş İran devriminden 6 ay önce silahlı eğitim almıştı!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş hakkında tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Aralarında Davutoğlu ve Kurtulmuş'un da bulunduğu 15 lise öğrencisinin "1979 yılında İran devriminden 6 ay önce silahlı din eğitimi almak için Kaz Dağları'nda kampa girdiklerini" ileri süren Yalçın, "Murat Ülker'in sahibi olduğu bir çadırda kalıyorlardı. 6 ay ön­ce İra­n’­da İs­lam dev­ri­mi ger­çek­leş­miş­ti! Sa­nı­yor­lar­dı ki, İran dal­ga­sı Tür­ki­ye­’yi de he­men et­ki­le­ye­cek ve dev­rim sü­re­cek­ti! Ken­di ara­la­rın­da tar­tış­tık­la­rı, dev­ri­min 'si­lah­lı mı si­lah­sız mı­' ola­ca­ğıy­dı!" iddiasında bulundu.

'galat-ı meşhur' kitabında yer verdiği iddialarla ilgili Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Yalçın, şunları söyledi:

"Ça­dır et­ra­fın­da nö­bet tu­tu­yor­lar­dı el­le­rin­de­ki der­me çat­ma tü­fek­ler­le! Bü­yük­le­ri tem­bih et­miş­ti; “Do­muz­la­ra kar­şı ken­di­mi­zi ko­ru­mak için si­lah­la nö­bet tu­tu­yo­ruz” di­ye­cek­ler­di. İç­le­rin­de en di­sip­lin­li ve ça­lış­kan olan, Mu­rat Ül­ke­r’­in İs­tan­bul Er­kek Li­se­si­’n­den sı­nıf ar­ka­da­şı Ah­met Da­vu­toğ­lu­’y­du! Ağa­bey­le­ri­ni kız­dır­ma­mak için kamp­ta fut­bol oy­na­mı­yor­lar­dı. Oy­sa “438 Da­vu­toğ­lu” İs­tan­bul Er­kek Li­se­si­’nin ar­ka­sın­da­ki mo­loz taş­lı bö­lüm­de her te­nef­füs fut­bol oy­nu­yor­du. İyi fut­bol­cuy­du; kıv­rak­tı. Kamp­ta din ko­nu­sun­da iç­le­rin­de en bil­gi­li olan da Da­vu­toğ­lu­’y­du. (…) Da­vu­t- oğ­lu­’n­dan son­ra kam­pın di­ğer ça­lış­kan is­mi; İs­tan­bul İmam Ha­tip Li­se­si­’n­den Nu­man Kur­tul­mu­ş’­tu. Ay­nı yaş­tay­dılar; 20… 1979’da­ki Kaz Dağ­la­rı Kam­pı­’nın iki genç is­mi bu­gün Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ti­yor: Ahmet Da­vu­toğ­lu, Numan Kur­tul­muş…"