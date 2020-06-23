Soner Yalçın'dan 'Yaşar Kemal' eleştirilerine yanıt: Düzene uyum sağlayarak entelektüel olunmaz; ancak itaatkâr konformist olunur!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, 2011 yılında Odatv davasında tutuklu bulundukları sırada yazar Yaşar Kemal'in Barış Pehlivan'ın sorularına 'hasta' olduğu gerekçesiyle yanıt vermezken başka bir programa katıldığını anlattığı yazısına gelen tepkileri köşesinde eleştirdi.

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Yalçın, "Söz konusu yazıda Yaşar Kemal'in edebiyatçı kimliğini değil, entelektüel tavrını sorguladım. Hapisteki genç gazeteci Barış Pehlivan'ın röportaj teklifine 'hasta' mazeretiyle yanıt vermeyen Yaşar Kemal'in, o dönem Suriye ve Libya'yı bombalayan Fransa'dan/ Orgeneral Jean-Louis Georgelin'in elinden Legion d'Honneur/ “Grand Officier” (Büyük Subay) nişanı almasını eleştirdim. Tepki geldi; sadece lafügüzaf… Entelektüel, emperyalizme karşı çıkandır. Nokta." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Düzene uyum sağlayarak entelektüel olunmaz; ancak itaatkâr konformist olunur! Solun dalga dalga büyüdüğü dönemde devrimci görünmek kolaydır. Zorlu dönemlerde ortaya çıkmak, gerçekleri ifade etmek entelektüelliktir" görüşünü savundu.

Yalçın, "Hâkim kültüre uyum sağlama gibi arayışı hiçbir zaman olmamış Aziz Nesin'dir, entelektüel portresine örnek olan… Son yıllarını 'fildişi kulesinde' geçiren Yaşar Kemal değil maalesef… Gereksiz övgü, narsist-bencil 'majesteler' yaratmaya sebep olur! İyi yazarlık entelektüel olmaya kâfi değildir. Bugün Barışların yanında durabilmek entelektüelliktir. Yarın duruşmaya bekleriz." ifadesini kullandı.

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