Soner Yalçın: Erdoğan'ın çocukken okuduklarını bugün gerçek sanması büyük bir sorun

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun cenazesindeki, "Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam Sırat-ı Müstakim üzere yaşadı ve yaşattı…" konuşmasına atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukken okuduklarını bugün gerçek sanması büyük bir sorun" görüşünü savundu.

Yalçın, "Erdoğan, bu yüzlerce roman karakterini hakikat mi sanıyor? 'Gerçek bir tarihçi' ne demek?Adı bile gerçek değildi; İsmail Birinci, 'Şeref Baysal', 'Veysel Akpınar', 'Bahadır Alp', 'Nurcan Sevinç' ve 'Yavuz Bahadıroğlu' takma isimlerini kullandı. Erdoğan'ın İmam Hatip öğrencisiyken, gerçekte olmadığı halde varmış gibi tasarımlanan bu tarihi romanlarla tanıştığını düşünebiliriz. Romandaki hayali kahramanları, tarihi olguların parçası olduğunu düşünmüş olabilir. Ama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukken okuduklarını bugün gerçek sanması büyük bir sorundur." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın